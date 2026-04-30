[헤럴드경제=정석준 기자] 김민수 국민의힘 최고위원은 30일 자신을 둘러싼 국회의원 재·보궐 선거 출마설에 대해 “저는 이번 선거에 출마하지 않는다”고 했다.

김 최고위원은 이날 페이스북을 통해 “여러분이 믿음으로 세워 주셨던 지금 이 자리에서 제 소임을 다할 것”이라며 이같이 밝혔다.

정치권에서는 김 최고위원이 추경호 당 대구시장 후보의 지역구인 대구 달성군 보궐선거에 출마할 것이라는 관측이 나오기도 했다. 김 최고위원은 출마설을 부인하고 “체제가 위협받고, 보수가 분열되어 자중지란에 빠진 시기”라며 “이 상황에서 제 개인의 욕심은 대한민국의 미래와 감히 비교할 수 없다”고 강조했다.

김 최고위원은 “이번 선거는 대한민국의 미래가 걸린 싸움”이라며 “경선 과정에서 억울하고 서운한 분들이 많이 계실 것이지만 이 나라와 국민을 위해 아픈 마음 잠시 내려놓고 장동혁 당대표를 중심으로 하나로 뭉쳐 이기는 싸움을 함께 만들어 가길 부탁드린다”고 했다.

이어 “대한민국 정치가 개인의 이익보다 국민을 먼저 생각하는 정치가 되길 간절히 바란다”며 “여러분께서 보내주셨던 믿음, 국민의힘의 승리로 보답하겠다”고 덧붙였다.