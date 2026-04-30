트윈타워 정문 앞서 열어 “회사는 매번 위기 거론…역대 최고 분기 매출 기록하며 성장 중” “사무직 대상 일방 시행 제도 중단해야…사무직 노조와 독립 교섭 필요”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자 사무직 노동조합이 낮은 임금인상률과 각종 수당지급 통제, 퇴직 권고 문제를 주장하며 집회를 열었다. 노조는 “회사는 매번 위기를 얘기하지만, 올해 1분기에는 역대 최고 분기 매출을 기록하는 등 성장을 거듭하고 있다”며 임직원의 처우개선에도 투자해달라고 촉구했다.

LG전자 사람중심 사무직 노동조합은 30일 서울 여의도 LG트윈타워 정문 앞에서 집회를 열고 “사전 논의 없는 수당 통제 및 퇴직 권고 등 인건비 축소 정책을 규탄한다”고 주장했다. 그러면서 “사무직을 대상으로 사전협의 없이 일방적으로 시행되는 제도 시행을 중단하고, 사무직 노조와 독립 교섭이 필요하다”고 주장했다.

LG전자 사무직 노조는 사측이 인건비 절감을 추진하고 있다고 비판했다. 유준환 사무직 노조 위원장은 “올해 들어 재택근무와 선택근무의 운영 범위를 축소하는 등 인건비 절감을 위한 정책 변화를 추진하고 있다”며 “최근에는 일부 대상자들에게 개별 면담 방식으로 퇴직 권고가 진행되면서 직원들의 사기가 나날이 떨어지고 있다”고 지적했다.

노조원들은 회사가 매년 위기라고 강조하며 인건비 절감에만 몰두하고 있다고 비판했다.

박성용 사무직 노조 대의원은 “LG전자는 매년 경제 위기, 시장 위기를 언급하면서 매년 최대 매출을 기록하고 있다”며 “하지만 직원들에게 돌아오는 건 희망퇴직, 연차 촉진제이며 최근에는 출장도 가지 못하게 하고 있다. 최대 매출을 이루면서도 압박당하고 있다”고 비판했다.

최대성 사무직 노조 부위원장 또한 “역대급 실적에도 사측은 교섭 테이블에서 ‘인적 비용 절감’을 들고나온다”며 “위기일수록 구성원의 신뢰를 얻어 같이 돌파해야 한다. 우리 연봉은 비용이 아닌 LG전자의 미래를 사는 투자금”이라고 강조했다.

그러면서 사무직 노조의 독립 교섭을 촉구했다. 노조는 “현행 제도상 교섭 대표노조만 사용자와 교섭에 참여할 수 있어, 사무직 노조는 조합원 3000여명을 보유하고 있지만 교섭 과정에서 충분한 의견 반영이 어렵다”며 사무직의 교섭권 확보를 위해 대응하겠다고 강조했다.

한편, LG전자 제1노조는 생산직군이 주축으로, 사무직은 한명도 가입돼 있지 않은 것으로 알려졌다. LG전자 사무직은 약 2만5000명, 사무직 노조에는 2950명이 가입했다.