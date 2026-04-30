- 산림청, 입산통제구역 감시인력 집중 배치, 산불 위험지역 헬기 전진배치 등

[헤럴드경제= 이권형기자] 노동절 및 어린이날 등 5월 연휴에도 산불대비태세가 강화된다.

산림청은 5월 연휴기간 산불방지대책을 수립해 산불에 대한 대비태세를 강화할 계획임을 30일 밝혔다.

장기간 징검다리 연휴로 산행 인구가 증가할 것으로 예상되며, 평년 대비 고온 건조한 날씨로 산불 발생 위험이 높아짐에 따라 선제적 조치다.

실제로, 지난 24일~27일까지 4일간 무려 40건의 산불이 발생했고, 이 중 입산자 실화로 추정되는 건수가 45%에 달했다.

산림청은 산불 예방을 위해, 입산통제구역을 중심으로 산불감시원 등을 집중 배치해 감시를 강화하고, 허가되지 않은 지역에서의 야영·취사, 담뱃불 투기 등 위법 행위를 집중 단속할 계획이다.

또한, 산불위기경보 ‘경계’ 단계가 발령된 지역에서는 ‘지역재난안전대책본부’를 가동해 산불에 신속하게 대응·수습하는 한편, 산불 위험이 높은 지역으로 진화헬기를 전진배치*해 초동 대응을 강화할 계획이다.

아울러, 산불 발생 시에는 발생 지점으로부터 50km 이내 가용한 모든 헬기를 즉각 투입해 산불 피해를 최소화하고, 산림인접지역 화재 발생 시에도 즉시 출동해 산불로의 확산을 차단할 계획이다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “따뜻한 날씨로 입산객이 증가하고 있으며, 이에 따라 입산자에 의한 실화 또한 많이 발생하고 있다”며 “산행 시 입산통제구역으로 출입하지 않도록 해주시고, 산림 내에서 흡연·취사 등 위법 행위를 삼가주시길 바란다”고 당부했다.

한편, 산림청은 그동안 전 직원이 휴일을 반납하고 산불조심 홍보 및 계도활동을 벌였으나 이번 연휴 기간 동안에는 어린이날 가족들을 생각해 산림청장과 국장급 간부들만 참여해 산불예방 활동을 진행한다.