‘무비 혜택 도미노’ 20~50% 까지

SK브로드밴드는 가정의 달을 맞아 온 가족을 위한 프로모션(사진)을 공개했다.

우선 B tv+ 가입자는 지난 29일부터 내달 10일까지 B tv+ 콘텐츠를 즐기는 것만으로 경품 추첨의 기회를 얻을 수 있다. 한 편만 시청해도 ‘우리 가족 위시템’ 추첨에 자동 응모된다. 당첨자에게는 레고 포켓몬 시리즈(이상해꽃·리자몽·거북왕, 1명)와 닌텐도 스위치 2(1명)를 증정된다.

콘텐츠별 특별상도 마련됐다. B tv+에서 ‘명탐정 코난: 세기말의 마술사’를 시청한 가입자는 ‘어른이 특별상’으로 배달의민족·네이버페이 상품권 5만원권(각 20명)을, ‘핑크퐁’과 ‘베베핀’을 시청하면 ‘어린이 특별상’으로 핑크퐁 아기상어 피크닉 세트(20명)를 받을 수 있다.

아울러 B tv에서는 내달 10일까지 ‘왕과 사는 남자’, ‘프로젝트 헤일메리’ 등 최신 화제작을 포함한 이벤트 대상 영화를 볼수록 다음 편 할인 폭이 넓어지는 ‘무비 혜택 도미노’ 이벤트를 진행한다. 할인 혜택이 시청 횟수마다 증가해, 두 번째 작품 20% 할인을 시작으로 다섯 번째 작품에는 최대 50%까지 할인이 적용된다.

B tv 케이블에서는 5월 한 달간 ‘아바타’, ‘미션 임파서블’, ‘어벤저스’, ‘쥬라기 월드’, ‘토이 스토리’, ‘반지의 제왕’ 시리즈 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 대표 프랜차이즈 타이틀을 대상으로 이벤트를 선보인다. 차민주 기자