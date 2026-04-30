[헤럴드경제=채상우 기자] 5월 1일 노동절을 맞아 서울 도심 곳곳에서 대규모 집회가 열릴 예정이다. 극심한 교통 혼잡이 예상된다.

30일 서울경찰청은 노동절 당일 양대 노총이 각각 수만 명 규모의 집회와 행진을 개최한다고 밝혔다.

이에 따라 도심 주요 도로와 여의도 일대에서 차량 정체가 불가피할 것으로 보인다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 오후 1시부터 종로·을지로·율곡로 일대에서 사전 집회를 진행한 뒤, 오후 3시 세종대로 구간(세종교차로~시청교차로)에서 본 집회를 개최한다. 이후 오후 4시부터 종로와 남대문로, 한국은행 교차로와 소공로 등을 거쳐 시청 일대까지 행진을 이어갈 예정이다.

한국노동조합총연맹(한국노총) 역시 오후 2시부터 여의대로 일대에서 집회를 열 계획이어서 영등포권 전반의 교통 혼잡도 불가피할 전망이다.

경찰은 집회와 행진이 진행되는 동안에도 차량 통행을 유지하기 위해 가변차로를 운영하고, 교차로 중심으로 교통 흐름을 관리할 방침이다. 이를 위해 교통경찰 200여명을 현장에 배치한다.

서울경찰청 관계자는 “도심권은 세종대로와 소공로로 일대에서, 영등포권은 여의대로 일대에서 극심한 교통혼잡이 예상된다”며 “가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인해 달라”고 당부했다.

집회 시간과 우회로 등 교통 상황은 서울경찰청 교통정보 안내전화와 교통정보센터 홈페이지, 카카오톡 ‘서울경찰교통정보’ 채널을 통해 확인할 수 있다.