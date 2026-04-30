[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 최강희가 폐지 수거 체험을 통해 폐지를 줍는 어르신들의 고충을 느끼며 실태를 전했다.

최강희는 유튜브 채널 ‘나도최강희’에 지난 29일 올라온 ‘폐지 줍는 할아버지의 수입, 돈이 되는 고물은 따로 있다’란 제목의 영상에서 폐지를 줍는 할아버지 최준기씨를 만나 체험을 시작했다.

최씨는 “새벽 3시반에 나와 작업을 한다”며 “6시반에 고물상 문을 여는데 어떨 땐 3000원 받고 어떨 땐 5000원 받는다. 심심하면 한 바퀴 더 돈다”고 일상을 설명했다.

최씨와 함께 바로 폐지줍기에 나선 최강희는 능숙하게 상자를 분해하고 리어카를 끌었다. 폐지를 나르던 최강희는 “아파트에 좋은 박스가 많다”고 하자 최씨는 “업자들이 있어서 아파트는 못들어간다”고 설명했다.

폐지를 주워 리어카에 쌓던 최강희는 “(허리를 계속)구부렸다 펴는 것이 안좋다고 했다”며 “폐지를 주우며 끈 매는 것이 고생스럽다. 사람들이 잘 싸서 내놔야 할 것 같다”며 고충을 토로하기도 했다.

작은 상자, 유리병 등 각종 쓰레기가 담긴 상자는 수거하지 못했다. 상자만 가져갈 경우 작은 쓰레기들이 날릴 수도 있다는 우려에서였다.

폐지를 모아 하루에 벌 수 있는 금액은 1만원을 넘기기 어려운 구조였다. 차곡차곡 정리된 달걀판은 200~300원 정도에 불과했고 1㎏당 50원을 받았다. 최강희는 “무게로 받는 것 아니냐. 고생해서 가져왔는데…”라며 안타까워했다. 최씨는 “리어카 한가득 실어도 3000~5000원 수준”이라고 말했다.

최강희와 최씨는 헌옷을 비롯해 폐지를 한가득 고물상에 가져갔다. 손에 쥔 돈은 고작 2000원이었다. 최강희는 “돈 벌었네요”라며 소박한 웃음을 지었다. 옷은 6㎏ 1200원, 폐지는 750원을 받았다.

리어카를 끌며 차들이 지나다니는 좁은 골목길을 지나야 하는 위험한 교통 환경도 최강희의 눈에 띄었다. 그는 “여기 너무 위험한데 사고난 적 없냐”고 물었고 최씨는 “밤에는 경찰서에서 준 안전조끼를 입는다”고 했다.

최강희와 최씨 부부가 폐지를 줍는 모습에 이웃들도 폐지를 들고 나오며 도움의 손길이 이어졌다. 한 시민은 새벽부터 나오는 모습을 보고 “잘 하고 너무 열심히 하신다”며 격려하기도 했다.

66세 이상 노인 빈곤율 OECD 최고…폐지수집 노인 평균연령 78.1세

국가데이터처 국가통계연구원이 지난해말 발간한 ‘한국의 사회동향 2025’에 따르면 66세 이상 노인의 소득 빈곤율은 39.7%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높았다. OECD 평균인 14.8%보다 두 배를 훌쩍 넘었다.

36시간 미만 초단시간근로자의 연령별 비중을 보면 60세 이상 고령자가 69%로 가장 컸다. 초단시간근로자는 최저임금보다 더 낮은임금을 받는 비율이 높은 것으로 알려졌다.

노년층을 위한 양질의 일자리가 줄어들며 노인들은 생계를 꾸려가기 위해 폐지수집에까지 나서고 있는 것으로 풀이된다.

보건복지부가 전수조사를 실시해 지난 2024년 발표한 자료에 따르면 전국 폐지수집 노인 평균 연령은 78.1세로, 월평균 소득은 76.6만원에 불과했다. 소득 구간별로는 50~60만원 미만(23.9%)이 가장 많았고, 70~80만원 미만(13.9%), 60~70만원 미만(13.3%) 순으로 나타났다.

폐지수집 노인 인구는 전국 229개 시군구 1만4831명이었다. 시도별로는 서울시가 2530명(17.1%)으로 가장 많았고 경기도가 2511명(16.9%)로 뒤를 이었다. 서울·경기 등 수도권이 전체의 34.0%를 차지했다.

65세 이상 폐지 수집 노인 1만4594명 중 기초연금 수급자는 1만3086명이었다. 수급률 89.7%다. 이는 전국 평균 기초연금 수급률 67.4%에 비해 22.3%포인트 높다.

기초생활보장수급자는 4219명으로 수급률은 28.4%였다. 60세 이상 전체인구 기초생활보장 수급률 9.1% 대비 약 3.1배 높은 수준이다.