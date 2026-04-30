“‘30분 통근’ 위해 유연 근무 기업 인센티브” “李대통령 ‘산재 제로’ 시책 적극 부응할 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 AI(인공지능) 대전환과 기후 위기 속에서 노동의 가치를 지키기 위한 ‘서울형 노동모델’을 발표했다. 30분 통근시대 실현을 위한 유연근무제 확산과 취약 노동자를 위한 유급 병가 지원이 핵심이다.

정 후보는 30일 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 ‘일하는 시민의 목소리로 다시 만드는 노동 존중 특별시 서울’ 공약을 발표했다. 이 자리에는 캠프 정책본부장을 맡은 박홍배 의원과 전순옥 전태일기념관장 등이 함께했다.

정 후보는 우선 핵심 공약인 ‘30분 통근 도시’ 조성을 위해 재택·원격 근무나 시차출근제를 도입하는 기업에 장려금을 지급하고 사업 참여 시 가점을 주는 ‘서울형 유연근무’를 확산시킬 계획이다. 또한 프리랜서나 플랫폼 노동자 등 산재보험 사각지대에 놓인 이들을 위해 ‘서울형 유급 병가 지원 제도’를 시범 도입해 아프면 쉴 수 있는 권리를 보장하겠다고 밝혔다.

급변하는 산업구조에 대응하는 노동자 보호책도 마련했다. 정 후보는 ‘AI전환지원위원회’를 설치해 기술 혁신 과정에서 일자리를 잃거나 소외되는 이들이 없도록 지원하고, 기후 위기로 일자리 변화가 예상되는 업종에는 ‘정의로운 전환’ 논의 체계를 통해 재취업과 생계를 돕겠다고 강조했다.

아울러 이재명 대통령의 국정기조인 ‘산재 사망 제로화’와 ‘임금체불 근절’에 발맞춰 근로 감독을 강화한다. 성동구청장 시절 전국 최초로 시행했던 ‘필수 노동자 지원 조례’를 서울 전역으로 확대하고, 청년과 경력 보유 여성 등을 위한 맞춤형 일자리 지원도 강화할 방침이다.

공약 발표 전 전태일 열사 동상에 헌화한 정 후보는 이날 새벽 서울교통공사 신정차량사업소 등을 찾아 새벽 노동자들의 고충을 청취했다.

정 후보는 “내일은 5월 1일로 63년 만에 ‘노동절’이라는 이름을 되찾아 맞이하는 첫날”이라며 “전태일다리를 찾아 헌화하면서 ‘일하는 사람이 존중받는 세상’을 다시 마음에 새겼다”고 말했다. 이어 “서울이 노동으로 움직인다면 일하는 시민의 시간도 서울시가 함께 책임져야 한다”며 “오늘 새벽 만난 노동의 현장과 전태일의 꿈을 서울시의 정책으로 이어갈 것이다. 일하는 시민의 시간을 지키고 노동이 존중받는 서울을 만들겠다”고 강조했다.