공간 AIoT 플랫폼 기업 HDC랩스(대표 이준형)는 지난 29일 열린 2026 AI서비스 트렌드 컨퍼런스에 참여해 AI 기반 서비스 적용 사례를 발표했다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘AI서비스로 완성되는 디지털 전환과 혁신’을 주제로, 2025 AI서비스어워드 수상 사례를 중심으로 실제 운영 사례와 기술 흐름을 공유하는 자리로 마련됐다. 행사에는 수상작 실무 책임자와 업계 관계자들이 참여해 AI 기반 서비스 운영 전략과 현장 적용 사례 등을 소개했다.

이날 발표에서는 AI 기반 골프 코스 관리 플랫폼 ‘GDX’를 중심으로 한 운영 사례가 소개됐다. 해당 플랫폼은 골프장 관리 방식을 기존 경험 중심에서 데이터 기반으로 전환하는 데 초점을 맞추고 있다. GDX는 i-AWARDS KOREA 2025에서 AI 서비스 부문 대상을 수상한 바 있다.

GDX는 드론을 활용한 원격 코스 점검과 데이터 수집을 기반으로 운영된다. 수집된 다분광 데이터를 바탕으로 AI 알고리즘이 잔디 상태와 병해 가능성을 분석하고, 시계열 데이터 기반 예측 기능을 통해 향후 상태 변화를 추정하는 방식이다. 이를 통해 관리 과정에서 사전 대응이 가능하도록 설계됐다.

해당 기술은 일부 골프장에 적용돼 운영 사례가 축적되고 있다. HDC랩스는 아이파크리조트 내 골프장 등에 해당 시스템을 도입해 코스 데이터를 통합 관리하고 있으며, 이를 기반으로 운영 효율성 개선을 시도하고 있다고 설명했다.

박종민 상무는 “GDX를 통해 데이터 기반 골프장 관리 사례를 공유하는 자리였다”며 “향후 관련 기술의 적용 범위를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.