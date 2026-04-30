매출 1조3150억, 영업익 약 20%↑…AI·클라우드, 성장 견인 공공·국방, 금융, 제조, 제약·바이오, 조선, 방산 등 확장 데이터센터 DBO 사업 성과, ‘풀스택 RX 서비스’ 추진

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS 올해 1분기 영업이익이 20% 가까이 증가했다. 인공지능(AI), 클라우드 등 사업이 전체 매출 60%에 육박하는 등 성장을 견인한 결과다.

LG CNS는 AI 사업 포트폴리오를 확장하고, 풀스택 로봇 전환(RX) 서비스 추진으로, 미래 성장 동력을 확보할 방침이다.

30일 공시에 따르면 LG CNS는 올해 1분기 실적은 매출 1조3150억원, 영업이익 942억원 등으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 매출은 8.6%, 영업이익은 19.4% 증가했다.

특히 AI·클라우드 사업 매출이 7654억원(전년 동기 대비 6.7% 성장)으로, 전체 매출의 약 58%를 차지했다.

세부적으로 LG CNS는 공공·국방, 금융, 제조, 제약·바이오, 조선, 방산 등 전 산업 영역으로 포트폴리오를 확장했다. 에이전틱 AI 기반 멀티 에이전트가 자율적으로 협업하는 서비스를 제공하며 인공지능 전환(AX) 사업 경쟁력을 강화했다. 이를 바탕으로 대외 사업을 확대하고 있다.

최근에는 글로벌 클라우드 3사, 오픈AI, 팔란티어 등 글로벌 빅테크들과의 협력을 이어가고 있다. LG CNS는 지난 2월부터 챗GPT 엔터프라이즈 공급을 시작해, 약 10개 기업을 고객으로 확보했다. 팔란티어와는 양사 FDE(Forward Deployed Engineering) 전담 조직이 협업해, 고부가가치 AX 과제 공동 발굴 및 수행한다.

클라우드 분야에서는 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업 경쟁력을 강화하고 있다. LG CNS 삼송 데이터센터에서는 약 1조원을 수주했다. 신사업을 통한 DBO 수익모델 다각화도 나섰다. AI·클라우드 확산에 대응해 6개월 내 구축할 수 있는 모듈형 AI 데이터센터를 새롭게 선보였다.

스마트엔지니어링 사업 매출은 전년 동기 대비 10.4% 증가한 2278억원으로 나타났다.

아울러 LG CNS는 피지컬 AI 분야에서 ▷산업특화 RFM(로봇 파운데이션 모델) ▷하드웨어 ▷플랫폼을 결합한 ‘풀스택 RX(Robot Transformation) 서비스’ 등으로 로봇 상용화에 박차를 가할 계획이다. 이와 관련 자체 개발한 로봇 학습 및 운영 플랫폼을 내달 공개하고, 본격적인 사업 확장에 나설 예정이다.

글로벌 사업도 지속 확대한다. LG CNS가 국내 기업 최초로 수주한 해외(인도네시아) AI 데이터센터는 올해 말 완공된다. 엔터프라이즈 설루션 사업은 ‘퍼펙트윈’ 설루션 2종을 중심으로 일본, 미국 등 시장 공략을 강화하고 있다. 금융DX 사업은 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역에서 진행 중이다.