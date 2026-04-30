AI·실사 결합한 하이브리드 제작 방식 적용 구글 이마젠·나노바나나 등 AI 설루션 활용 AI 크리에이터와 기술 연계한 생태계 확장

[헤럴드경제=차민주 기자] “이번 ‘아파트’ 프로젝트는 콘텐츠와 인공지능(AI) 기술의 결합을 혁신적으로 검증한 사례입니다.” (백현정 CJ ENM 콘텐츠이노베이션담당)

CJ ENM이 오는 5월 AI 장편 영화 ‘아파트’를 공개한다. 영화에 등장하는 모든 배경과 시각 효과를 AI로 제작한 것이 특징이다. 구글과의 협력을 바탕으로 콘텐츠 제작 전반에 AI 기술을 적극 적용해, 콘텐츠 시장의 저변을 확대하겠단 포부다.

30일 ‘아파트’ 제작을 맡은 정창익 CJ ENM AI 스튜디오팀장은 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ‘2026 AI 컬처톡’ 기자 간담회에 참석해 “실제 배우의 연기를 그린스크린 환경에서 촬영하고 배경과 시각효과 전체를 AI로 구현하는 방식을 적용해 제작 패러다임을 확장했다”며 작품을 소개했다.

CJ ENM은 구글과의 기술 협력을 바탕으로 작품을 제작했다고 강조했다. 구체적으로 ▷이마젠(이미지 생성) ▷나노 바나나(이미지 보정 및 최적화) ▷비오(영상 생성 모델) 등과 같은 구글의 AI 설루션을 콘텐츠 제작 파이프라인 내 결합했다. 이번 프로젝트를 계기로 구글과의 협업을 한층 강화하겠단 방침이다.

안성민 구글 클라우드 커스터머 엔지니어링 디렉터는 이날 행사에 참석해 “단순한 기술 제공을 넘어 창작자의 의도가 AI 모델에 정확히 반영될 수 있도록 CJ ENM과 긴밀한 협업을 진행하고 있다”며 “다양한 배경과 사물, 조명, 구도 등 영상 전반의 요소를 정밀하게 분석하고 이를 기반으로 AI 결과물을 일관성 있게 구현하는 ‘디텍트 앤 파운데이션(Detect and Foundation)’ 방식을 적용해 완성도 높은 시각적 효과와 자연스러운 표현을 구현할 수 있도록 지원했다”고 설명했다.

아파트는 AI와 실사를 결합한 하이브리드 제작 방식을 전 장면에 적용한 것이 특징이다. 실제 배우 연기를 제외한 모든 장면에서 AI를 사용한 만큼, 다양한 첨단 기술을 반영했단 설명이다. 정 팀장은 “모든 장면을 로케이션 이동 없이 실내에서 촬영하는 새로운 접근을 통해 효율성을 높였고, 배우와 제작진 모두에게 기존과는 차별화된 창작 경험을 제시할 수 있었다”고 했다.

작품에서 경비원 역할을 맡은 김신용 배우는 “일반적인 크로마 촬영과 달리 현장에서 AI 배경과 효과를 직접 보며 연기할 수 있어 몰입도가 훨씬 높았고, 전체 촬영을 실내 스튜디오에서 4일 만에 마칠 수 있었다는 점도 매우 놀라웠다”고 촬영 소감을 전했다.

아울러 이번 영화에는 지난 2월 출범한 산학협력 기구 ‘AI 콘텐츠 얼라이언스’ 소속 제작 스튜디오 더한필름과 쏠트메이커스가 공동 참여했다. 산업 생태계 확장을 위해 AI 제작사-AI 기술사 간 협력 모델을 구현했다는 점에서 의미가 크다고 CJ ENM은 밝혔다.

백현정 CJ ENM 콘텐츠이노베이션담당은 “빠르게 변화하는 글로벌 시장에서 K-AI 경쟁력 확보를 위해 민·관·학 협력을 기반으로 한 현장 중심의 생태계 조성에 힘쓰고 있다”며 “이러한 시도가 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 산업 전반에 걸쳐 다양한 실증을 확대할 수 있는 제도적·환경적 기반이 더욱 중요해지고 있다”고 강조했다.

한편, 아파트는 죽은 사람들의 영혼을 볼 수 있는 주인공 ‘유미’가 새로 이사한 아파트에서 섬뜩한 사건과 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 한국형 오컬트·스릴러 AI 영화다. 내달 1일부터 온라인동영상서비스(OTT) 티빙을 통해 공개된다.