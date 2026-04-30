쇼핑몰 앱 내 금융 서비스 이용 가능 쓱머니 KB통장 등 전용 금융상품도

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 SSG닷컴과 함께 쇼핑과 금융의 경계를 허문 생활밀착형 종합금융서비스 ‘쓱KB은행’을 출시했다고 30일 밝혔다.

고객은 SSG닷컴의 ‘뱅크 인 플랫폼 금융관’을 통해 별도의 애플리케이션(앱) 이동 없이 국민은행의 금융 서비스를 이용할 수 있다.

국민은행은 쇼핑 이용 고객을 위한 전용 금융상품도 함께 선보인다. 우선 ‘쓱머니 KB통장’은 최대 200만원까지 최고 연 4.0%의 금리를 제공한다. 쓱페이(SSGPAY)에 등록 시 ‘쓱 KB 머니’ 결제수단으로 자동 연동된다. 별도 충전 없이 간편하게 결제할 수 있으며 SSG머니 2% 추가 적립 혜택을 제공한다.

쇼핑 실적에 따라 우대금리가 적용돼 최저 연 2.0%, 최고 연 5.0%의 금리를 제공하는 ‘쓱 KB 쇼핑적금’도 출시했다.

쇼핑몰 입점 사업자(셀러)를 위한 ‘사업자 전용 금융관’은 별도로 운영된다. 판매대금을 수시로 정산 받는 셀러를 위해 자유로운 입출금과 금리 혜택을 제공하는 ‘KB 사장님 파킹통장’을 가입할 수 있다. 하루만 맡겨도 최대 1000만원까지 플랫폼 우대금리를 포함해 최고 연 2.5%의 금리를 제공한다.

이 외에 최저 연 2.0%, 최고 연 6.0% 금리의 ‘KB 사장님+적금’과 무료 소상공인 컨설팅 서비스도 제공한다. 모든 금리는 이달 29일 기준 세금 공제 전 수치다.

국민은행은 서비스 출시를 기념해 고객 감사 이벤트를 연다. 개인 고객을 대상으로 파킹통장 가입 후 ‘쓱 KB 머니’ 결제를 이용하는 고객에게 최대 1만원 할인쿠폰을 제공한다. 국민은행과 처음 거래하는 고객에게는 1만원 상당의 인기 상품을 100원에 구매할 수 있는 ‘100원 딜’ 기회를 제공한다.

또한 셀러를 대상으로 정산계좌를 국민은행으로 지정한 고객에게 미션 수행 결과에 따라 최대 12만원의 상품권을 제공하는 ‘쓱 KB 은행으로 어서오세요!’ 이벤트도 진행한다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객의 일상에 자연스럽게 스며드는 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.