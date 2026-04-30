오늘 갈까 한국 슬로건 홍보 전개 황민현 출연으로 현지 관심 유도 항공사 유통사 참여 체험관 운영

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부는 일본 최대 연휴인 골든위크를 맞아 후쿠오카에서 방한 관광 유치 행사를 개최한다. 이번 로드쇼는 일본 현지의 방한 심리를 자극하고 지자체 및 민간 기업과 협력해 실질적인 방문객을 확보하기 위한 목적으로 기획됐다.

문화체육관광부는 일본 골든위크 기간인 4월 29일부터 5월 6일에 맞춰 30일 후쿠오카에서 ‘K-관광 로드쇼’를 연다.

행사는 일본어 슬로건 ‘오늘 갈까? 한국!(오늘 가 ? 한국!)’을 내세워, 일상처럼 가까운 여행지로서의 한국 이미지를 부각하는 데 초점을 맞췄다. 문체부는 골든위크 기간 여행을 고민하는 일본 관광객의 심리를 자극해 방한 관광 수요를 높이겠다는 전략이다.

특히 이번 행사는 일본에서 한국을 부담 없이 방문할 수 있는 여행지로 알리는 데 주력한다. 가수 겸 배우 황민현이 출연하는 ‘한국관광 이야기쇼’와 공연이 진행되며 ▷부산시 ▷제주도 등 지방정부와 ▷에어부산 ▷진에어 ▷사토식품 ▷티토 등 기업이 참여해 홍보관을 운영한다.

후쿠오카 ‘K-관광 로드쇼’는 케이팝 공연과 다양한 체험행사를 통해 한국 여행에 대한 관심을 끌어올릴 예정이다. 후쿠오카 산파레스 호텔의 대형 공연장에서 10시부터 오후 7시까지 진행되며, 소비자·잠재 방한객을 대상으로 한국관광 홍보부스와 프로모션, K‑팝 공연 및 토크쇼가 함께 진행된다.

오후 5시 30분부터 6시 30분까지는 한류스타 황민현의 초대공연과 한국관광 토크쇼가 열린다. 공연에서는 3곡을 선보이며, 토크쇼에서는 일본 관객들에게 한국 여행 경험과 관광지를 소개한다. 오프닝 무대에는 부산 기반 인디밴드 밴드기린이 4곡을 연주해 한국 음악과 지방도시의 이미지를 함께 알린다.

김대현 제2차관은 현장을 방문해 여행업계 관계자들과 협력 방안을 논의하고 현지 매체인 마이니치신문과의 인터뷰를 통해 한국 관광의 특징과 방한객 유치 방향을 설명할 계획이다.

김대현 차관은 “일본은 방한관광의 핵심 시장 중 하나로, 이번 황금연휴가 더욱 많은 일본 관광객이 한국을 찾는 계기가 되기를 바란다”며 “한국을 처음 방문하는 일본 관광객은 물론 한국을 여러 차례 방문한 일본 관광객들도 다양한 지방관광 상품의 매력을 느끼도록 최선을 다해 준비하겠다”라고 밝혔다.