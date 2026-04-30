구, 5월4일 오전 10시부터 서초사랑상품권 70억원 규모 발행...5% 할인액으로 1인당 최대 50만원 구매가능, 보유한도 150만원까지 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 최근 중동사태 장기화와 고유가·고환율·고물가로 이어지는 복합 경제위기 속에서 위축된 소비를 회복하고 민생 안정을 도모하기 위해 ‘서초사랑상품권’ 70억 원을 조기 발행한다.

최근 국제 정세 불안과 에너지 가격 상승 여파로 물가와 환율이 동시에 오르면서 가계의 실질 구매력은 감소, 소상공인의 경영 부담은 가중되는 등 지역경제 전반에 어려움이 확산되고 있다.

구는 이러한 상황을 반영, 서울시와의 협조를 통해 당초 7월로 예정돼 있던 상품권 발행 시기를 두 달 앞당기며 선제 대응에 나섰다. 단순한 할인 지원을 넘어 주민이 체감할 수 있는 생활비 절감 효과를 제공하고 골목상권의 실질적인 매출 증대를 이끌어낸다는 취지다.

이번 서초사랑상품권은 5월4일 오전 10시 ‘서울페이플러스’ 앱을 통해 발행된다. 1인당 최대 50만 원까지 구매할 수 있으며, 액면가보다 5% 할인된 금액으로 제공된다. 보유 한도는 기존 구매액을 포함해 최대 150만 원이다.

구매한 상품권은 서초구 내 음식점, 약국, 편의점, 학원 등 3만여 개의 서울페이플러스 가맹점에서 사용이 가능하며, 자세한 사용처는 서울페이플러스 앱 ‘가맹점 찾기’ 메뉴에서 확인할 수 있다.

상품권의 유효기간은 구매일로부터 5년으로, 미사용 시 전액 환불이 가능하다. 또, 액면가의 60% 이상 사용한 경우에는 할인 지원금을 제외한 잔액 환불도 가능하다.

서초구는 이번 상품권 발행이 고물가 상황에서 위축된 소비 심리를 회복시키고, 지역 내 자금 순환을 촉진해 소상공인의 경영 안정과 지역경제 회복에 기여할 것으로 보고 있다.

고물가‧고환율로 어려움을 겪고 있는 골목상권 활성화를 위하여 서초 골목상권 상인회, 신한은행, 한국공정무역재단과 상권육성기관인 서초여성일자리주식회사가 공동으로 ‘서초 골목상권 힘내자 프로젝트’를 추진하고 있다.

방배카페골목, 양재천길 등 13개 상권에서 4월 한달 간 진행되었던 이번 프로젝트는 할인쿠폰을 교환하려는 주민들의 긴 줄이 이어졌고, 상권 홍보와 유동인구 유입, 추가적인 소비가 이루어져 상인들의 뜨거운 호응을 얻었다는 평가다.

서초 골목상권 김경배 상인회장은 “최근 중동 전쟁까지 덮치며 어려운 상황에 직면해 있는데, 금번 프로젝트로 골목상권에 활력이 살아났고, 또한 주민들의 응원 덕분에 힘을 냈다”면서 큰 만족감을 전했다.

구 관계자는 “현재의 경제위기는 주민 생활과 골목상권 모두에 직접적인 부담으로 작용하고 있다”며, “서초사랑상품권 조기 발행을 통해 주민의 체감 물가 부담을 낮추고, 침체된 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.