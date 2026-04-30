이란전 협조 부족 겨냥한 보복 가능성 독일 “우리 전쟁 아니다” 발언에 불만 누적 유럽 주둔 미군 재편 신호…주한미군 영향 촉각 동맹 비용·역할 재조정 압박 다시 부상

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 독일 주둔 미군 감축을 공식 검토하고 있다고 밝히면서, 이란 전쟁을 계기로 동맹 압박이 다시 확대되는 흐름이다. 유럽 주둔 미군 재편 가능성과 함께 주한미군 등 글로벌 미군 배치에도 파장이 이어질 거란 전망도 나온다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “독일에 있는 미군 병력 감축 가능성을 살펴보고 있다”며 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 밝혔다. 다만 구체적인 감축 규모나 시점은 언급하지 않았다.

이번 조치는 이란 전쟁을 둘러싼 독일의 소극적 태도에 대한 불만이 반영된 것으로 해석된다. 독일 측이 “이란 전쟁은 우리의 전쟁이 아니다”라는 입장을 밝히며 미국의 지원 요청에 선을 그은 점이 직접적인 계기가 됐다는 분석이다.

트럼프 대통령은 최근 동맹국들의 군사 협조 부족을 공개적으로 비판해왔다. 특히 호르무즈 해협 군함 파견 요청에 유럽 국가들이 신중한 태도를 보이자 “필요할 때 도움을 주지 않는다”며 불만을 표출한 바 있다.

주독미군 감축이 현실화할 경우 유럽 안보 지형에도 적지 않은 변화가 예상된다. 독일은 유럽 내 미군 주둔의 핵심 거점으로, 병력 축소는 북대서양조약기구(NATO) 억지력에도 영향을 줄 수 있다.

관심은 다른 지역으로 확산되고 있다. 트럼프 대통령이 동맹의 ‘비용 분담’과 ‘군사 기여’를 강조해온 만큼, 유럽뿐 아니라 아시아 동맹국에도 유사한 압박이 이어질 가능성이 제기된다. 특히 주한미군과 관련해 방위비 분담 및 역할 재조정 논의가 다시 부상할 수 있다는 관측이다.