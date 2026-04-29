매출·영업이익 동반 성장…북미·일본서 선전

[헤럴드경제=강승연 기자] 아모레퍼시픽그룹은 1분기 연결 기준 영업이익이 1378억원으로 전년 동기 대비 6.9% 성장했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 1조2227억원으로 5.0% 신장했다.

주력 계열사인 아모레퍼시픽의 영업이익은 1267억원으로 7.6% 증가했다. 매출액은 1조1358억원으로 6.4% 늘었다. 국내 더마 브랜드 1위인 에스트라는 북미 시장 성과를 바탕으로 매출이 세 자릿수로 성장했다. 유럽 17개국에도 진출했다. 코스알엑스는 북미 시장에서 매출이 플러스 전환했고, 라네즈는 일본·아태(APAC) 시장에서 성장했다. 일리윤과 미쟝센은 아마존에서 매출이 3배 이상 폭증했다.

아모레퍼시픽은 국내에서 매출과 영업이익이 각각 9%, 65% 증가했다. 해외 매출은 6% 증가했지만, 영업이익이 18% 감소했다. 신규 브랜드 안착을 위한 마케팅 투자 확대에 따른 것이다.

아모레퍼시픽을 제외한 이니스프리·에뛰드·에스쁘아 등 뷰티 브랜드 계열사 매출은 1099억원으로 13% 감소했다. 영업이익은 75% 급감한 28억원에 머물렀다. 오프라인 채널 재편의 영향을 받았다. 오설록 등 기타 계열사는 매출이 496억원으로 20% 늘었다. 영업이익은 63억원으로 428% 급증했다.

아모레퍼시픽그룹은 “중장기 비전 ‘크리에이트 뉴 뷰티(Create New Beauty)’를 통해 글로벌 뷰티&웰니스 산업을 선도하기 위한 노력을 이어가고 있다”며 “글로벌 핵심 시장 육성과 AI(인공지능) 전환 등 전략 과제를 이어갈 것”이라고 전했다.