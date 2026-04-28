유럽•중동•아프리카 매출 18% 증가

[헤럴드경제=박혜원 기자] 두산밥캣이 올해 1분기 매출액 2조2473억원, 영업이익 2070억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 대비 각각 7.1%, 3.5% 늘어난 수치다. 영업이익률은 9.2%를 달성했다.

두산밥캣 재무제표 작성 통화인 미국 달러 기준으로는 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 6.2%, 2.6% 증가한 것으로 나타났다.

올해 1분기 실적을 견인한 지역은 소형 장비 수요가 회복된 유럽·중동·아프리카 지역으로 전년 대비 메출이 18% 성장했다. 북미는 지게차 판매 회복 영향에 3%, 아시아·라틴아메리카·오세아니아는 남미, 중국, 인도에서의 소형장비 판매 증가로 4% 성장했다.

제품별로는 소형 장비가 유럽·중동·아프리카 시장의 판매 호조에 힘입어 매출이 7% 늘었고, 산업차량은 북미 판매 증가로 4% 성장했다. 포터블파워는 18% 감소했으나, 주요 고객사 판매 일정이 미뤄진 영향으로 올해 안에 전년 수준을 회복할 것으로 예상된다.

한편, 기업가치 제고 계획 이행 2년차에 접어든 두산밥캣은 연간 1600원의 최소 배당금 설정과 매 분기 배당 시행을 이어갈 예정이다. 이날 이사회에서는 1분기 배당금을 1주당 400원으로 결의했다.