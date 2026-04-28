- 표준硏, ‘플래시 방사선치료 심포지엄’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 산업, 연구, 병원이 차세대 플래시 방사선치료기 국산화를 위해 힘을 모은다.

한국표준과학연구원(KRISS)은 28일 ‘2026 플래시 방사선치료 심포지엄 및 업무협약(MOU) 체결식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 올해부터 2030년까지 5년간 총 250억 원의 사업비가 투입되는 대형 국가 연구 프로젝트인 ‘플래시 방사선 1초 암치료기 전략연구사업’의 출범을 알리기 위해 마련됐다. 주관기관인 KRISS는 초고선량률 방사선을 활용한 혁신적 암 치료 기술의 국산화를 본격 추진할 계획이다.

이날 심포지엄 및 업무협약식에는 국내 주요 의학원과 대학병원 전문가를 비롯해 중국, 일본 등 국내외 산·연·병(산업계·연구계·병원) 전문가 100여 명이 참석했다. KRISS는 이번 심포지엄과 업무협약을 기점으로 공고한 산·연·병 협력체계를 구축, 혁신적 암 치료 기술의 임상 적용을 앞당길 방침이다.

플래시 방사선치료는 초당 40 Gy(그레이) 이상의 초고선량률 방사선을 1초 미만의 찰나에 암 부위에 집중적으로 쏘는 차세대 암 치료 기술이다.

핵심은 순간적으로 세포 내 산소를 소진시켜 정상 세포의 손상을 막고 암세포만 선택적으로 파괴하는 이른바 ‘플래시 효과(FLASH Effect)’에 있다. 평균 2 Gy/min의 방사선을 약 300초간 10~20회에 걸쳐 반복 조사해야 했던 기존 방식과 달리, 단 1회, 1초 만에 치료가 완료된다. 환자의 편의성을 극대화하는 것은 물론, 방사선 치료의 부작용을 획기적으로 낮출 수 있는 혁신적 의료 기술로 평가받는다.

글로벌 의료기기 기업들이 독점해 온 방사선 치료기 시장에서 대한민국이 차세대 시장의 ‘퍼스트 무버’로 도약하기 위한 한국형 치료기 독자 개발 전략이 집중적으로 논의됐다.

이와 함께 KRISS, 서울대병원, 한국원자력의학원, 동남권원자력의학원, ㈜쎄크가 다자간 업무협약을 체결했다.

이호성 KRISS 원장은 “이번 다자간 협력체계 구축은 대한민국이 차세대 방사선 치료기 시장에서 기술 주권을 확보하는 결정적 분기점이 될 것”이라며 “연구성과가 의료 상용화라는 실질적 결실로 이어지도록 역량을 집중해 글로벌 의료 시장의 새로운 질서를 주도하겠다”고 밝혔다.