[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 국회의원 재보궐선거 공천에서 배제된 김용 전 민주연구원 부원장은 28일 “공관위의 고심과 전략적 판단을 존중하며 백의종군하겠다”고 밝혔다.

김 전 부원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “전략공천관리위원회가 내린 결정을 무겁게 받아들인다”며 이같이 말했다.

민주당의 전날 경기 지역 재보선 전략 공천에는 김 전 부원장이 포함되지 않았다.

김 전 부원장은 “저의 희생이 이재명 정부의 성공과 민주당의 승리에 밑거름이 된다면, 기쁜 마음으로 내려놓겠다”고 했다.

그러면서도 “명확히 밝힌다. 저에 대한 기소는 명백한 정치 검찰의 조작이자 치졸한 정치 보복”이라며 “제가 여기서 무너진다면, 그것은 곧 조작 수사가 승리하는 선례가 될 것”이라고 주장했다.

그는 “결코 멈추지 않고 끝까지 증명하겠다”며 “검찰의 조작 기소를 처절하게 깨부수고, 현장에서는 이재명 정부의 성공을 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다”고 말했다.

아울러 “저의 희생이 승리의 마중물이 된다면 기꺼이 그 길을 가겠다”며 “진실의 힘으로 다시 일어서서, 여러분 앞에 당당히 서겠다”고 강조했다.

이어 “저는 비록 잠시 멈춰 서지만, 이재명 정부의 성공과 당의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 가장 뜨겁게 뛰겠다”고 덧붙였다.