“지방 정부 실력 교체 완성하는 선거…국무회의 적극 활용해 정부와 호흡 맞출 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 28일 “이재명 대통령과 저는 같은 곳을 본다. 그것은 바로 시민의 삶”이라며 “시민의 삶을 최우선에 두고 실사구시와 행정 효능감으로 결과를 만들겠다”고 했다.

정 후보는 이날 서울 중구 캠프 사무실에서 열린 제2차 선거대책위원회 회의에서 “서울시장이 되면 국무회의도 적극 활용하고 정부와 호흡을 맞춰 해법을 만들겠다”며 이같이 말했다.

정 후보는 이번 선거의 성격에 대해 “중앙 정부의 실력 교체에 이어 지방 정부의 실력 교체를 완성하는 선거”라며 “동시에 내란의 그림자를 완전히 걷어내고 민주주의를 지키는 선거”라고 강조했다. 그러면서 “이번 서울시장 선거의 시대정신도 분명하다. 일 잘하는 행정가를 뽑아 서울시민의 삶을 편하게 만들자는 것”이라며 ‘실무 행정가’로서의 면모를 부각했다.

본선 경쟁자인 오세훈 현 서울시장을 향해서는 강도 높은 비판을 쏟아 냈다. 정 후보는 오 시장에 대해 “시민의 삶보다 보수 재건을 먼저 말했고 정책 경쟁보다 네거티브를 먼저 말했다”고 꼬집었다. 특히 “오 시장의 후보 선출 직후 첫 일성은 참으로 실망스러웠다”며 “윤석열 정부의 무능과 폭주 앞에서는 제대로 말 한마디 하지 못하더니 이제 일 잘하는 이재명 정부를 향해 시비를 걸기 시작했다”고 날을 세웠다.

정 후보는 오 시장 정책 기조를 ‘낡은 프레임’으로 규정하며 “선거 때마다 세금 문제를 꺼내 불안을 자극하고 부동산 갈등을 키우는 방식”이라고 지적했다. 이어 “정작 서울의 토지거래허가제를 즉흥적으로 풀었다가 35일 만에 번복하며 시장 혼란을 키운 장본인이 이제 와 그 책임을 정부에 돌리는 것은 앞뒤가 맞지 않다”고 일갈했다.

부동산 쟁점 중 하나인 장기보유특별공제 문제와 관련해서는 “실거주 1가구 1주택자의 현행 권리는 무조건 보호돼야 한다고 말씀드렸다”고 선을 그었다. 정 후보는 “그럼에도 폐지 운운하며 의도적으로 사실을 왜곡하고 허위로 갈등을 계속 조장한다면 시민의 준엄한 심판을 피할 수 없을 것”이라고 경고했다.

정 후보는 “저는 상대와 싸우지 않고 시민의 불편과 싸우겠다”며 “시장이 하고 싶은 일이 아니라 시민이 원하는 일을 1순위로 진행하겠다. 시민이 주인이고 행정이 플랫폼이자 조력자로서 뒷받침할 때 변화는 시작된다”고 덧붙였다.