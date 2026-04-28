국군장병 취업박람회서 1만5000명 대상 지원 AI 잡케어·직업설계 등 디지털 고용서비스 시연 청년정책 연계 1대1 맞춤 진로·취업 상담 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용정보원이 국군 장병들의 전역 이후 진로 설계를 돕기 위해 인공지능(AI) 기반 고용서비스를 앞세워 취업 지원에 나선다.

고용정보원은 오는 29일까지 경기 고양 킨텍스에서 열리는 ‘2026 국군장병 취업박람회’에 참가해 장병 대상 고용서비스 홍보와 청년정책 상담을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 박람회는 국방전직교육원이 주최하며, 육·해·공군 장병 약 1만5000명이 참여하고 150여 개 기업과 공공기관이 참여하는 대규모 행사다.

고용정보원은 현장에서 ‘고용서비스 홍보관’을 운영하고 ▷AI 잡케어 ▷직업설계서 ▷일자리 매칭 등 ‘고용24’ 핵심 디지털 서비스를 직접 시연한다. 장병들은 이를 통해 전역 이후 진로를 보다 체계적으로 설계할 수 있도록 지원받게 된다.

아울러 전문 상담사가 참여하는 1대1 맞춤형 컨설팅도 진행된다. 전역 후 취업을 고민하는 장병들을 대상으로 개인별 상황에 맞춘 진로 설계와 함께 ▷청년도전지원사업 ▷미래내일일경험 등 정부 청년정책 연계 상담도 제공한다.

고용정보원은 지난 2023년부터 해당 박람회에 4년 연속 참여하고 있다. 청년 대상 행사 경험을 바탕으로 장병 눈높이에 맞춘 실질적인 취업 지원을 이어간다는 계획이다.

이창수 고용정보원 원장은 “국가를 위해 헌신한 장병들이 전역 이후 안정적으로 사회에 복귀하려면 개인 역량과 적성에 맞는 정교한 진로 설계가 중요하다”며 “AI 기반 고용서비스와 청년정책 상담을 통해 성공적인 사회 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.