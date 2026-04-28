킨텍스 취업박람회서 AI 면접·VR 직무교육 운영 ‘인턴IN메타’ 활용…경력 공백 줄이고 사회 복귀 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국잡월드가 전역 예정 장병들의 취업 준비를 지원하기 위해 메타버스 기반 직무체험 프로그램을 선보인다.

한국잡월드는 28일부터 29일까지 이틀간 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘2026 국군장병 취업박람회’에 참가해 직무교육 부스를 운영한다고 밝혔다. 국방부가 주최하는 이번 행사는 전역을 앞둔 장병 약 1만5000명이 찾는 국내 최대 규모의 군 장병 특화 취업 행사다.

이번 박람회에서는 구직상담을 비롯해 인공지능(AI) 기반 인적성 검사, 모의면접 등 취업 준비 전 과정이 지원된다. 한국잡월드는 지난해에 이어 2년 연속 참여해 전역 장병들의 경력 공백 최소화에 초점을 맞췄다.

특히 올해는 자체 메타버스 플랫폼 ‘인턴IN메타’를 활용한 체험형 직무교육이 핵심이다. 가상현실(VR) 직종 체험 구역에서는 경영기획, 해외영업, 응용소프트웨어 개발 등 다양한 직무를 가상 사무환경에서 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.

또 별도로 마련된 ‘직업·직무교육 존’에서는 직종별 핵심역량을 점검하고, 신입사원이 갖춰야 할 실무 능력을 모의 실험 방식으로 학습할 수 있도록 했다. 단순 상담을 넘어 실제 직무 이해도를 높이는 데 초점을 맞춘 셈이다.

한국잡월드는 이번 박람회를 통해 군 복무로 인한 청년층의 경력 단절 우려를 완화하고, 전역 이후 사회 진입을 돕는다는 계획이다. 아울러 현장에서 수집한 직업 수요와 진로 고민 데이터를 향후 성인 대상 진로교육 및 취업지원 프로그램 개발에 활용할 방침이다.