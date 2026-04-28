6개 면세구역 중 DF2·DF5·DF7 운영 명품·패션·화장품·주류 ‘풀 카테고리’ K-뷰티 특화존 등 연매출 1조 이상 기대

[헤럴드경제=김진 기자] 현대면세점이 28일 인천국제공항 DF2(화장품·향수·주류·담배) 구역 영업을 시작하며 인천공항 내 최대 면세 사업자로 올라섰다.

현대면세점은 기존에 운영 중인 DF5·DF7(명품·패션·잡화) 구역에 DF2를 더해 총 6개 면세 구역 중 3개 구역을 운영하게 됐다. 명품·패션부터 화장품·주류까지 모든 상품을 취급하는 인천공항 유일의 풀 카테고리 사업자다. 사업 기간은 2033년 6월 30일까지로, 3년 연장 시 최대 2036년 4월까지 운영할 수 있다.

DF2 구역은 4571㎡(약 1382평) 규모로 샤넬 뷰티·디올·입생로랑·에스티로더 등 화장품·향수와 발렌타인·조니워커·헤네시·발베니·KT&G·정관장 등 287개 브랜드가 입점했다. 기존 DF5·DF7 구역에서는 샤넬·루이비통·프라다·구찌·로에베·버버리·펜디·생로랑·롱샴 등 인천공항 내 최다 명품 브랜드를 취급 중이다. 럭셔리 쇼핑 수요를 최대한 흡수하는 전략이다.

외국인 관광객을 겨냥한 K-콘텐츠 전략도 전면에 내세웠다. 인천공항 제2여객터미널(T2) 3층 면세지역에 들어서는 ‘K-코스메틱존’이 대표적이다. 메디큐브·토리든·웰라쥬·아비브 등 K-뷰티 브랜드 40여개를 큐레이션한 공간이다. AI(인공지능) 피부 분석·퍼스널 컬러 진단 등 체험형 콘텐츠도 운영한다. 주류 부문에서는 이강주·한주 만월 등으로 유명한 유림전통주를 비롯해 대동여주도·우리술방·춘풍막걸리·복순도가 등 전통주 5개 브랜드를 선보인다.

모회사 현대백화점과 공동 마케팅도 추진한다. 더현대 서울에 면세 쇼핑 팝업스토어를 열거나 현대백화점의 패션·식품·IP 콘텐츠를 공항 면세점에 유치하는 방식을 통해서다. 현대백화점그룹이 보유한 브랜드 자산을 접목해 마케팅 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

실적 측면에서도 성장세가 기대된다. 현대면세점은 경영 효율화와 여행 수요 회복에 힘입어 사업 개시 이후 7년 만인 지난해 처음으로 연간 흑자를 달성했다. 올해 1분기도 흑자가 예상된다. DF2 구역을 추가하면서 인천공항에서만 연매출 1조원 이상을 목표로 하고 있다.

DF2 오픈 기념 프로모션도 마련했다. 인천공항점에서 네이버페이 선결제 고객을 대상으로 총 2억원 상당의 보물찾기 이벤트를 열고, 최대 100만원 즉시 사용 리워드를 지급한다. 외국인 고객에게는 위챗페이 결제 시 구매 금액별 혜택과 공항 내 식음·편의점 이용 시 현대면세점 8000원 할인 쿠폰을 제공한다. 온라인몰에서는 5월 10일까지 대규모 프로모션 행사 ‘현데이(HYUNDAY)’를 운영한다. 적립금 허니(H.oney) 추가 적립과 브랜드 릴레이 세일 등 다양한 혜택도 제공한다.

박장서 현대면세점 대표는 “공항점과 시내점 모두 수익성 중심의 점포 운영 기조를 바탕으로 안정적인 성장 구조를 공고히 할 계획”이라며 “국내 면세 업계 리딩사업자로 면세 쇼핑 트렌드를 선도하겠다”고 말했다.