AI 대응·중대재해 예방 등 현장 밀착형 커리큘럼 강화…디지털 전환 지원 사격

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용노동교육원이 중소기업의 노동법 대응 역량 강화를 위해 ‘찾아가는 무료 노동교육’을 전국으로 확대한다. 노동법·산업안전 등 실무 중심 교육을 현장에 직접 제공해 교육 사각지대를 해소하겠다는 취지다.

교육원은 28일 ‘고용노동교육 2.0 시대’를 선언하고, 중소사업장을 대상으로 한 지역거점 노동교육을 확대 운영한다고 밝혔다. 산업구조 전환과 기술 발전으로 노동시장 환경이 빠르게 변화하는 가운데, 중소기업이 이를 따라가기 어려운 현실을 반영한 조치다.

최근 노동현장은 고용 형태 다양화와 함께 노동법, 노사관계, 산업안전 등 대응해야 할 과제가 늘고 있지만, 상당수 중소기업은 교육 접근성이 낮고 인력·시간 여력이 부족해 대응에 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 교육원은 지역 거점을 중심으로 현장 밀착형 교육을 강화하기로 했다.

교육은 고용노동부 지방관서와 연계해 진행되며, 주요 내용은 ▷디지털·AI 환경 변화 대응 ▷노동인권 기반 조직문화 ▷중대재해 예방 ▷노동관계 법령 이해 ▷근로조건·노무관리 등 실무 중심으로 구성된다.

특히 협업 범위도 넓힌다. 교육원은 경영자총협회와 협력해 전국 단위 지역 경총으로 교육을 확대하고, 중소벤처기업부 산하 창업지원센터, 한국산업인력공단과 연계해 외국인 근로자를 고용한 사업장을 위한 기초 노동법 교육도 병행할 계획이다.

이번 교육은 중소사업장 사업주와 인사·노무 담당자, 현장 관리자 등 약 1400명을 대상으로 하며 전 과정이 무료로 제공된다. 신청은 교육원 홈페이지를 통해 가능하다.

이종선 교육원장은 “중소사업장은 우리 경제의 핵심 기반이지만 변화 대응을 위한 교육 기회는 상대적으로 부족했다”며 “지역거점 교육 확대를 통해 교육 사각지대를 해소하고 현장 대응 역량을 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다.