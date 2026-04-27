[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘5·18 민주화운동 북한 개입설’을 주장한 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 시민단체로부터 고발당했다.

27일 연합뉴스에 따르면 사법정의바로세우기시민행동(이하 사세행)은 전씨에 대해 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발장을 제출했다고 밝혔다.

전씨는 지난 22일 자신의 유튜브 채널에서 “제가 지금까지 가르쳐왔던 5·18 민주화운동은 잘못된 것이었다”며 “5·18은 DJ 세력, 북한이 주도한 내란”이라고 주장해 논란이 일었다.

이에 사세행은 고발장에서 “전씨는 최근 사회적 혼란을 일으키는 허위 사실 유포로 구속영장이 청구됐다가 기각됐음에도 불구하고 가짜뉴스에 불과한 ‘5·18 북한 개입설’을 들고나와 허위 선동을 반복했다”고 강하게 비판했다.

한편 경찰은 전씨가 지난해부터 유튜브를 통해 이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금을 조성했다는 주장 등을 내보낸 혐의(정보통신망법상 명예훼손과 전기통신기본법 위반)로 구속영장을 신청했으나 서울중앙지법은 증거 인멸 및 도망할 염려가 없다는 이유로 구속영장을 기각했다.