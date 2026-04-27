코엑스서 2만명 구직자 참여 예상…250개 기업 현장 면접 VR·AR 기반 직업체험관 12개 운영…진로 탐색 기회 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 청년 취업 지원을 위해 대규모 채용 박람회에 참여하고, 인공지능(AI)·반도체·로봇 등 신산업 분야 체험 기회를 제공한다.

한국폴리텍대학은 27일 서울 강남구 코엑스 A홀에서 열린 ‘KB굿잡 우수기업 취업박람회’에 참여했다고 밝혔다. 이번 박람회는 이날 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며, 졸업생과 졸업 예정자를 비롯해 특성화고·마이스터고 학생, 전역 예정 장병 등 약 2만명의 구직자가 방문할 것으로 예상된다.

행사에는 대기업 협력사와 코스닥 상장사 등 250여개 기업이 참가해 현장 면접과 입사지원을 진행한다. 구직자를 위한 이미지 컨설팅과 MBTI 기반 면접 전략 등 취업 지원 프로그램도 함께 운영된다.

폴리텍대학은 이번 박람회에서 총 12개 부스 규모의 직업체험관을 마련했다. 공압배관 VR 체험, 소셜데이터 AI 분석, 모바일 로봇 체험, 반도체 공정·장비 AR 체험 등 첨단 기술을 직접 경험할 수 있도록 구성했다. 로봇 이노베이션 존과 바이오 아트 체험 등 다양한 프로그램도 함께 운영해 청년층의 진로 탐색을 지원한다.

아울러 구직자를 대상으로 대학의 교육과정 소개와 진로 상담도 병행해 산업 수요에 맞는 기술 인재 양성과 취업 연계를 강화할 계획이다.

이철수 폴리텍대학 이사장은 “박람회를 찾은 청년들이 다양한 기업과 직업체험을 통해 자신에게 맞는 분야를 발견하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 기술 기반 인재가 원하는 일자리로 나아갈 수 있도록 협력을 확대하겠다”고 말했다.