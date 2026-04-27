[헤럴드경제=조용직 기자] 국내 최대 규모 피클볼 시설인 한강공원 광나루 피클볼장에서 어린이날을 포함한 5월 황금연휴 기간 동안 가족 단위 시민들을 위한 무료 체험 행사가 열린다.

와우매니지먼트그룹(대표 장상진)은 오는 5월 1~5일 ‘광나루 피클볼장 원데이 클래스 무료 체험’을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 행사 기간 동안 매일 오후 2시부터 6시까지 4시간씩 운영되며, 현장 방문객을 대상으로 선착순 무료 강습과 체험 기회가 제공된다. 참가자들은 전문 강사의 지도 아래 피클볼의 기본 규칙과 경기 방식을 직접 경험할 수 있다.

또한 패들(라켓)과 공이 무료로 대여되며, 일부 코트가 체험용으로 개방돼 별도 장비 없이도 참여가 가능하다. 주최 측은 별도의 신청 절차 없이 현장 방문객을 대상으로 선착순 참여 방식으로 프로그램을 운영할 예정이다.

한강공원 광나루 피클볼장 운영사업자인 와우매니지먼트그룹 측은 “피클볼은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 스포츠인 만큼 이번 체험이 시민들에게 새로운 생활 스포츠 문화를 접하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 시민 참여형 프로그램을 통해 한강을 대표하는 생활 스포츠 공간으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 덧붙였다.