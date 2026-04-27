메이저 개인 최고 …연속 톱5 상승세 “할 수 있는 데 집중, 내가 자랑스럽다” 우승 코다는 5연속 톱2, 세계 1위 탈환

[헤럴드경제=조용직 기자] 윤이나가 LPGA투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십(총상금 900만 달러)에서 2주 연속 ‘톱5’를 달성했다.

윤이나는 27일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스(파72·6811야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 7개와 보기 3개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다.

3라운드까지 5위에 이름을 올렸던 윤이나는 최종 합계 12언더파 276타로 류옌(중국)과 함께 공동 4위를 기록했다.

지난해 LPGA 투어에 데뷔한 윤이나는 26개 출전 대회에서 단 한 차례만 톱10에 들어 기대에 미치지 못한 성적을 냈으나 현지 적응을 마친 올 시즌엔 상승세를 타고 있다.

지난 달 포드 챔피언십에서 LPGA 투어 데뷔 후 최고 성적인 공동 6위에 올랐고, 20일에 끝난 JM 이글 로스앤젤레스 챔피언십에선 단독 4위로 개인 최고 성적을 경신했다. 이번 대회까지 3차례 톱10과 2주 연속 톱5로 상승세를 제대로 탔다.

윤이나는 지난해 US 여자오픈에서 기록한 메이저대회 개인 최고 성적(공동 14위)을 경신하면서 데뷔 후 최다인 42만9922달러(약 6억3500만원)의 상금을 받았다.

이날 윤이나는 전반은 무난했다. 3번 홀(파5)부터 5번 홀(파4)까지 3연속 홀 버디를 기록했고, 8번 홀(파5)에서도 약 4ｍ 거리의 버디 퍼트에 성공해 전반에만 4타를 줄이며 공동 3위로 뛰어올랐다.

후반 들어선 11번 홀(파3)에서 라운드 첫 보기를 범하더니 12번 홀(파4)과 13번 홀(파4)에서 연거푸 보기를 적어내며 크게 흔들렸다. 하지만 14번 홀(파5)에서 버디를 낚았고 15번 홀(파3)에서 10ｍ 이상의 먼 거리에서 버디 퍼트를 홀 안에 떨어뜨리며 만회에 성공했다. 그리고 마지막 18번 홀(파4)에서 이날 7번째 버디를 기록하며 기분 좋게 대회를 마쳤다.

그는 라운드를 마친 뒤 “나 스스로 자랑스럽다”며 “내가 할 수 있는 것에 집중하려고 하는데 결과로 이어진 것 같다”고 소감을 밝혔다.

시즌 첫 메이저 대회 우승은 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)가 차지했다. 그는 이날 2언더파 70타를 치면서 최종 합계 18언더파 270타로 공동 2위 중국의 인뤄닝, 태국의 패티 타와타나낏(이상 13언더파 275타)을 5타 차로 제치고 우승 상금 135만 달러(20억원)를 챙겼다.

코르다는 개인 통산 17번째, 올 시즌 2번째, 개인 통산 메이저 3번째 우승을 차지했고, 올 시즌 출전한 5개 대회에서 모두 2위 안에 드는 상승세를 이어갔다.

세계랭킹 3위 김효주는 이날 3타를 줄이면서 최종 합계 7언더파 281타로 단독 6위의 성적을 거뒀다.

유해란과 황유민은 4언더파 284타로 공동 12위, 최혜진과 임진희는 3언더파 285타로 공동 21위, 이소미는 1언더파 287타로 공동 34위를 기록했다.