- 충남형 주거복지 동행…2001년부터 추진한 ‘사랑의 집고치기’ 공모사업 본격 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 지난 2001년부터 추진한 충남형 주거복지 정책이 올해도 맞춤형 지원 확대로 지속된다.

충남도는 ‘사랑의 집짓기 및 집고치기’ 공모 사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

이 사업은 주거취약계층의 주거환경 개선과 삶의 질 향상을 위한 것으로, 2001년 사업 시작 이후 보조사업자로 참여한 사단법인 한국해비타트 충남세종지회와 협력 관계를 이어오고 있다.

한국해비타트 충남세종지회는 무주택 저소득 가정과 주거취약계층을 대상으로 주택 건축 및 개보수, 주거환경 개선 활동을 수행하는 비영리단체다.

도는 그동안 집짓기 30호 및 집고치기 405호를 지원했으며, 관련 시설 지원도 병행 추진해 왔다.

올해 지원 대상은 기준중위소득 80% 이하의 국가유공자, 독거노인, 장애인 등 주거취약계층이다.

사랑의 집고치기 사업은 지난 2010년대 중반 이후 크게 확대됐으며, 2022년에는 집짓기 16호와 집고치기 46호를 지원했다.

지난해에도 집고치기 43호를 추진하는 등 안정적인 사업 운영을 이어가고 있으며, 현재까지 총 7억 7550만원의 보조금을 투입했다.

충남도와 한국해비타트는 앞으로도 협력을 강화해 주거취약계층을 위한 맞춤형 지원을 확대하고, 보다 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 힘쓸 계획이다.

충남도 이정호 주택도시과장은 “사랑의 집짓기 및 집고치기 사업은 단순한 주거 지원을 넘어 도민의 삶의 질을 높이는 중요한 복지사업”이라며 “앞으로도 한국해비타트와 긴밀히 협력해 더 많은 도민이 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.