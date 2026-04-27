가족에 보낸 성명서 “소아성애자·강간범·반역자 범죄 더는 허용안해” “행정부 고위 관리 우선 표적…행사장 보안 기관총도 반입 가능” 주장 종교 논리까지 동원…“압제자에 왼뺨 내미는 건 기독교인 행동 아냐” 트럼프, 용의자에 “기독교인 증오…강경하게 반기독교적”

[헤럴드경제=정목희 기자] 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총격을 가한 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 범행 직전 가족에게 범행 동기와 표적을 담은 성명서를 보냈다고 뉴욕포스트가 26일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 앨런은 성명에서 도널드 트럼프 대통령을 직접 언급하지는 않았지만, 그를 ‘범죄자’로 묘사하며 대통령과 행정부 고위 인사들을 암살 표적으로 삼았음을 시사했다.

뉴욕포스트가 입수해 공개한 성명에서 앨런은 “나는 미국 시민이며, 대표자들의 행위는 나를 반영한다”며 “더 이상 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히도록 두지 않겠다”고 밝혔다.

이어 “오래전부터 이런 생각을 해왔지만, 이번이 실제로 행동에 옮길 첫 기회였다”고 덧붙였다.

앨런은 “이전에 학대당하거나 살해된 사람들, 그리고 이번 시도 전후로 고통받는 모든 이들에게 사과한다”면서도 자신의 행위에 대한 용서를 기대하지는 않는다고 밝혔다.

범행 표적과 관련해서는 “행정부 관료들(캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장 제외)이 대상이며, 우선순위는 고위직부터”라고 적었다.

비밀경호국 요원에 대해서는 “필요한 경우에만 표적이 될 것”이라며, 가능하면 치명적 피해 없이 무력화하겠다고 주장했다. 호텔 보안 요원과 경찰, 주 방위군 역시 선제 공격이 없는 한 표적이 아니며, 일반 참석자도 원칙적으로 공격 대상이 아니라고 밝혔다.

앨런은 “절대적으로 필요한 경우 거의 모든 사람을 뚫고서라도 표적에 접근하겠지만 그렇게 되지 않기를 바란다”고 쓰면서 “행사에 참석한 사람 대부분이 소아성애자이자 강간범이며 반역자의 연설에 참석하기로 자발적으로 선택했으므로 공모자에 해당한다”며 일반 참석자들을 향한 잠재적 공격을 정당화하는 주장도 게재했다.

앨런은 성명에서 자신이 기독교인임을 드러내면서 자신의 범행이 기독교적 가치에 반하지 않는다고 주장하기도 했다.

그는 자신의 범행에 대해 ‘기독교도로서 (누가 네 오른뺨을 치면) 왼뺨을 돌려 대야 한다’라는 반론이 제기될 수 있다고 언급한 뒤 “왼뺨을 대는 것은 자신이 억압받을 때”라고 반박했다.

이어 “나는 재판도 없이 처형된 어부, 폭격으로 숨진 학생도, 굶주린 아이도, 이 행정부의 수많은 범죄자에게 학대당한 10대 소녀도 아니다”라며 “다른 이가 억압받고 있을 때 왼뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 주장했다.

앨런은 ‘지금은 적절한(convenient) 시기가 아니다’라는 반론이 제기될 수 있다면서도 “누군가가 강간당하고, 살해되고, 학대당하는 것을 보면서도, 피해자가 아닌 다른 누군가에게 ‘불편’(inconvenient)하다는 이유로 그냥 지나쳐야 한다고 생각하나”라고 반문하며 자기 행동을 정당화했다.

앨런은 행사장이 위치한 워싱턴 힐튼 호텔의 보안이 말도 안 될 정도로 허술했다고 지적하기도 했다.

그는 “만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면, 여기에 M2 기관총(Ma Deuce)을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것이다. 정말 어처구니없는 일”이라고 말했다.

토드 블랜치 미국 법무장관 대행은 앨런이 행사 하루나 이틀 전에 호텔에 투숙한 것으로 조사됐다고 밝힌 바 있다.

뉴욕포스트는 앨런이 범행 약 10분 전 해당 성명을 가족에게 전송했으며, 코네티컷주에 거주하는 형제가 이를 경찰에 신고했다고 전했다. 성명에는 ‘콜드포스’, ‘친절한 연방 암살자’라는 표현과 함께 서명이 포함된 것으로 알려졌다.

한편 자신의 행동이 기독교적 가치에 부합한다는 앨런의 주장과 달리 트럼프 대통령은 앨런의 범행 동기에 반(反)기독교적인 성향이 있었다고 말했다.

트럼프 대통령은 26일 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그의 선언문(manifesto)을 읽어보면, 그가 기독교인을 증오한다는 건 확실한 사실”이라고 말했다.

이어 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 종교적 문제였다. 그건 강경하게 반(反)기독교적이었다”고 덧붙였다.