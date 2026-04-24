버디 7개, 보기 1개 6언더파 66타 디펜딩 챔프 김민선 노보기 4언더파

[헤럴드경제=조용직 기자] 김재희가 KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십 첫날 선두로 나섰다.

김재희는 24일 충북 충주의 킹스데일 골프클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 7개를 잡고 보기 1개를 적어넣어 6언더파 66타를 쳤다.

김재희는 2024년 3월 하나 3월 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 우승 이후 KLPGA 두 번째 우승을 노린다.

10번 홀에서 출발한 김재희는 전반에 3개, 후반에 4개의 버디를 뽑아냈다. 다만 마지막 홀인 9번 홀(파5)에서 2m 거리의 파 퍼트를 놓쳐 1라운드 유일한 보기를 기록했다.

김재희는 “체력 훈련을 많이 해 몸이 많이 좋아졌다”며 “퍼트도 템포와 리듬을 더 신경 쓰면서 롤링이 좋아지고 일관성이 좋아졌다”고 말했다.

홍진영과 최정원이 5언더파 67타) 공동 2위로 1타 차로 김재희를 추격했다.

디펜딩 챔피언 김민선은 날카로운 샷 감각을 이어갔다. 김민선은 1라운드에서 버디 4개를 골라내고 보기는 하나도 없는 깔끔한 플레이를 펼쳤다. 4언더파 68타를 친 김민선은 공동 4위권에 올라 이 대회 2년 연속 우승이자 2주 연속 우승의 가능성을 높였다.

지난주 넥센·세인트나인 마스터스에서 54개홀 연속 노 보기 플레이에 힘입어 시즌 첫 승을 올린 김민선은 이번 주 대회 첫날도 18홀을 보기 없이 보냈다. 김민선은 iM금융오픈 마지막 라운드 18번홀부터 시작한 노 보기 행진을 73개홀로 늘렸다. KLPGA 역대 최장 노 보기 연속 기록은 지한솔의 120개홀이다.

김민선은 “원래 버디가 적지만 보기도 안 하는 스타일”이라며 “오늘은 공이 위험한 구역으로 가지 않아 큰 위기가 없었다”고 말했다.