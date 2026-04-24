SK이노·SK텔레콤, 응에안성·NIC와 MOU AI 데이터센터 구축부터 전력 공급까지 추진 ‘한국형 AI 풀스택’ 첫 해외 진출 사례 기대 “전방위 AI 포트폴리오로 발전에 기여할 것”

[헤럴드경제=고은결 기자] SK가 베트남 인공지능(AI) 산업 생태계 조성 협력에 나선다.

SK는 23일 베트남 하노이에서 열린 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’에서 응에안성(省) 정부, 베트남 국가혁신센터(NIC)와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 한-베트남 정상회담에서 양국이 미래 성장 분야 협력 확대에 뜻을 모은 가운데, SK 또한 민간 차원에서 협력에 나선다.

협약식에는 김정관 산업통상부 장관, 응오 반 뚜언 베트남 재무부 장관, SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 추형욱 SK이노베이션 최고경영자(CEO)와 정재헌 SK텔레콤 CEO, 응우옌 칵 탄 응에안성 당서기장, 보 쫑 하이 응에안성 인민위원장, 부 꾸옥 후이 국가혁신센터(NIC) 센터장 등이 참석했다.

우선 SK이노베이션과 SK텔레콤은 응에안성 정부와 함께 해당 지역 내 ‘AI 데이터센터 구축 및 연계 인프라 사업 공동 모색을 위한 MOU’를 체결했다. 응에안성은 제조업·에너지·첨단산업 육성이 활발한 성장 지역이다.

SK이노베이션은 최근 사업자로 선정된 ‘뀐랍 액화천연가스(LNG) 발전 프로젝트’와 연계해 데이터센터 전력 공급과 전용 발전원 구축 등을 추진한다. SK텔레콤은 이를 기반으로 AI DC 개발·구축·운영 방안을 검토하고, 글로벌 수요 확보 방안을 모색한다. 응에안성 정부는 행정 절차, 유관 부처 협의, 인센티브 제공 제반 환경 조성 등 지원을 논의하기로 했다.

뀐랍 LNG 발전 프로젝트는 1500메가와트(MW)급 가스복합화력발전소와 LNG 터미널, 전용 항만을 조성하는 대규모 사업으로 2027년 착공, 2030년 준공이 목표다. 포럼에서 응에안성 정부는 SK이노베이션 컨소시엄에 ‘뀐랍 발전사업자 등록증(IRC)’을 수여하며 사업 추진 의지를 재확인했다. 추형욱 SK이노베이션 CEO도 ‘AI+에너지 혁신을 통한 베트남 경제 도약’을 주제로 발표하며 “SK의 역량을 바탕으로 현지 전력 인프라 구축을 차질 없이 완수하겠다”고 강조했다.

아울러 SK텔레콤과 SK이노베이션은 베트남 국가혁신센터(NIC)와 ‘베트남 내 AI 생태계 조성을 위한 포괄적 협력 MOU’를 공동 체결했다. NIC는 베트남 정부가 첨단기술 산업과 스타트업 육성을 위해 2019년 설립한 기관으로, SK는 설립에 3000만달러를 지원하는 등 협력 관계를 이어왔다.

양측은 ▷AI 데이터센터 구축 ▷에너지 인프라 개발 ▷AI 산업 육성을 위한 정책·제도 기반 마련 등에 함께 나서기로 했다. SK텔레콤은 베트남 AI 생태계 개발을 위한 기술 협력과 투자 유치 지원에 나서고, SK이노베이션은 AI DC 및 관련 산업에 필요한 에너지 설루션을 제공한다. NIC는 정부 부처 협의, 규제 개선, 정책 마련 등 제도적 지원과 현지 파트너 발굴 및 연계를 맡는다. 정재헌 SK텔레콤 CEO는 “SK는 그간 축적한 AI DC 개발·구축·운영 역량을 바탕으로 베트남에 최적화된 AI 데이터센터 협력 모델을 구체화하겠다”고 말했다.

한편 이번 협력은 SK의 AI 데이터센터 구축과 안정적인 전력 공급으로 AI 모델 개발·실증과 서비스 확산까지 연계하는 ‘한국형 AI 풀스택’ 모델의 첫 해외 사례가 될 수 있어 주목된다. 최태원 회장은 그동안 SK를 ‘AI 풀스택 프로바이더’로 진화시키겠다는 구상을 밝혀왔다.

최태원 회장은 한-베트남 비즈니스 포럼에 앞서 열린 기업인 간담회에서 “AI는 베트남의 지속 성장에 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “SK는 에너지부터 반도체, AI 모델 및 응용서비스까지 AI 생태계 전반에 걸친 포트폴리오 역량을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 베트남 AI 산업 발전에 실질적으로 기여해 나가겠다”고 말했다.