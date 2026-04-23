“민주, 서울시 채무 내 책임? 쌀독에 구멍 낸 자가 왜 쌀이 새냐고 고함치는 격” “서울시 채무, 전임 시장 때 10조원으로 급증…직원들과 채무 5600억원 감축”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 서울시 채무가 늘어난 것이 자신의 책임이라는 더불어민주당 주장에 대해 ‘쌀독에 구멍 낸 자가 왜 쌀이 새냐고 고함치는 격’이라고 반박했다.

오 시장은 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “2021년 서울시로 돌아와 재정 상황을 들여다보며 저는 놀라움을 넘어 깊은 위기감을 느꼈다”며 “2011년 3조1000억원에 불과하던 서울시 채무가 전임 시장 재임 동안 약 10조원으로 세 배 넘게 급증해 있었다”고 적었다.

그는 “서울의 미래를 위해, 시민의 세금을 지키기 위해 건전재정 회복이라는 고통스러운 여정을 시작했다”고 했다. 그러면서 “한 푼이라도 아끼기 위해 직원들과 밤낮없이 머리를 맞댔다. 예산의 군더더기를 덜어내고 불필요한 지출을 줄였으며 ‘협치’라는 이름으로 관변 단체에 줄줄 새어나가던 혈세의 파이프라인을 끊어냈다”고 강조했다.

오 시장은 “그 결과 2023년 4555억원, 2024년 1050억원 등 총 5605억원의 채무를 감축하며 재정 정상화의 기틀을 마련했다”며 “그 어려운 일을 서울시 직원들이 묵묵히 해냈다”고 적었다.

그는 “그러나 어렵게 채운 서울시 곳간이 이재명 정부 출범 이후 다시 허물어지고 있다”며 “이 정부가 취임 초기부터 밀어붙인 ‘민생소비쿠폰’ 사업으로 인해 서울시는 불가피하게 3395억원의 지방채를 추가 발행해야 했다”고 했다. 그러면서 “중앙정부의 정책 부담을 지방정부에 떠넘긴 결과, 다시 빚을 낼 수밖에 없는 막다른 골목으로 내몰린 것”이라고 지적했다.

오 시장은 “여기에 더해 지하철 요금 장기 동결로 누적된 서울교통공사 채무 8000억원이 시로 이관됐고, 코로나19로 무너진 민생을 살리기 위해 5000억원 규모의 지방채 발행도 불가피했다”며 “그로 인해 2021년과 비교해 2025년 현재 채무가 7946억원 늘어난 것”이라고 설명했다.

이어 “그런데도 민주당은 틈만 나면 사실을 왜곡하며 제가 채무를 늘렸다고 공격한다”며 “쿠폰 발행의 청구서를 지방정부에 강제로 떠넘겨 놓고 오히려 빚이 늘었다며 큰소리를 친다. 쌀독에 구멍을 낸 자가 왜 쌀이 새냐고 고함치는 격”이라고 일갈했다.

그는 “‘기본’이니 ‘무상’이니 하며 곳간을 털어내는 데는 도가 튼 분들이 절약을 설교하는 모습은 기만적이기까지 하다”며 “평범한 이웃이 피땀 흘려 낸 세금으로 인심 쓰고 그 빚을 남의 탓이라 우기는 것, 이것이 그들이 말하는 국민주권’의 민낯”이라고 비판했다.

오 시장은 “민주당이 권력을 잡으면 그 청구서는 결국 우리 아이들에게 날아갈 것”이라며 “우리가 미래세대에 남겨야 할 것은 감당할 수 없는 빚더미가 아니라 지속 가능한 서울이라는 자산이어야 한다”고 강조했다.