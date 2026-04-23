- 태국·캄보디아 세관 당국과 마약밀수 합동단속 공조…마약류 역대 최대치 657kg 적발

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청이 아세안 국가와 공조로 마약류 해외공급망 원점을 타격해 역대 최대치의 단속성과를 기록했다.

관세청은 지난 1월~3월까지 3개월간 태국 및 캄보디아 세관 당국과 각각 마약밀수 합동단속 작전을 전개해 메스암페타민, 대마초, 야바(YABA), 에토미데이트 등 총 32건, 657kg을 적발했다고 밝혔다. 이는 약 181만 명이 동시에 투약할 수 있는 양으로 역대 최대 규모다.

이번 마약밀수 합동단속 작전은 마약류가 국내에 유입되기 전 해외 출발지 단계에서부터 이를 선제적으로 차단키 위한 공조 체계로 양 세관 당국은 마약 우범 정보를 사전에 교환하고, 작전 기간 중 해당 국가에서 한국으로 향하는 여행자와 화물에 대해 검사를 강화했다.

또한 상호 파견된 직원들은 우범 대상을 합동으로 분석·선별 및 공동 검사하고, 마약류가 적발되면 송·수하인 정보 등을 실시간으로 교류하며 추가적인 우범 요소까지 집중 검사했다.

▶ 한-태 마약밀수 합동단속 작전(작전명 트라이던트: TRIDENT)

관세청은 지난 2022년 부터 태국 관세총국과 한-태 마약밀수 합동단속 작전(작전명 : 사이렌(SIREN)을 공조해 왔으며 올해 5번째 합동단속 작전에 해당하는 ‘트라이던트’에서 총 28건, 651.4kg을 적발해 역대 최대의 성과를 달성했다.

5차례의 작전을 통해 적발된 태국발 마약류는 총 184건, 1,036.9kg으로 약 1322만 명이 동시에 투약할 수 있는 규모다. 월평균 적발건수 또한 2022년 1차 작전 8.8건을 제외하면 모두 두 자릿수를 기록하며, 국제공조의 모범사례이자 성공 사례로 국제사회의 주목을 받고 있다.

▶ 한-캄 마약밀수 합동단속 작전(작전명 라이언스톤: LIONSTONE)

캄보디아는 태국·베트남 등 주변국의 마약 단속강화 영향으로 지난 2024년부터 새롭게 마약 출발 경로로 활용되고 있다. 관세청은 풍선효과를 사전에 제거키 위해 지난해부터 캄보디아 세관 당국과 긴밀히 협력해 왔다. 올해 최초로 실시된 양 세관 당국의 마약밀수 합동단속 작전(1월 26일~2월 28일)에서는 캄보디아발 메스암페타민과 에토미데이트 등 총 4건, 5.7kg을 적발했다.

관세청은 이번 작전 중 적발한 마약류 밀수 건에 대해 관련 국가 관세당국과 긴밀한 공조수사를 통해 공급망 전반에 대한 추적을 강화하고, 주요 피의자에 대한 신병 확보 등 후속 단속으로 연계해 나갈 계획이다.

특히, 태국·캄보디아 관세당국과 이번 작전을 통해 확보된 밀수경로, 은닉 수법 및 해외 발송인 정보 등 우범 정보를 공동으로 정밀 분석해 각국 국경단계 선별검사 체계를 고도화하는 한편, 연중 상시 협력 채널을 가동할 예정이다.

이명구 관세청장은 “태국, 캄보디아는 물론 세계 최대의 마약 생산 지대인 골든트라이앵글 주변 국가 모두와 마약 단속 및 정보 협력 체계가 구축돼 있다”며 “단 한 톨의 마약도 대한민국 국경을 넘지 못하도록 빈틈없는 국경관리를 통해 마약밀수를 완전히 뿌리 뽑겠다”고 밝혔다.