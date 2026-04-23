원전 시장 진출, 인프라 사업 확대 차원 5월 6일까지 홈페이지 통해 접수

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 2026년 상반기 신입사원 공개채용을 진행한다고 23일 밝혔다.

지원 기간은 이날부터 5월 6일까지 약 2주간이다. 접수는 대우건설 채용 홈페이지에서 가능하다.

모집 분야는 건축, 토목, 플랜트·원자력, 안전 등으로 다양한 직무에서 70여명 이상의 인재를 선발할 계획이다.

체코 원전 사업을 비롯해 베트남·미국 등 글로벌 원전 시장을 공략하고, 가덕도신공항·수도권광역급행철도(GTX)-B 민자사업 등 대형 인프라 사업에 대응하기 위한 차원이다.

지원자격은 4년제 대학 이상 기졸업자 또는 2026년 8월 졸업 예정자다. 전형 절차는 필기전형(5월)과 1차·2차 면접(6월)으로 진행되며, 최종 합격자는 올해 7월 입사 예정이다. 기타 자세한 사항은 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

대우건설 관계자는 “사업 포트폴리오 다변화, 글로벌 시장 확대에 따라 우수 인재 확보의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “주택사업 외에도 토목·플랜트 등 전 사업 영역에서 경쟁력을 강화하고, 조직에 새로운 활력을 불어넣을 차세대 인재를 지속적으로 육성해 나갈 것”이라고 말했다.