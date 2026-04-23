힐 샤프트 구조에 제로토크 안정성 결합

[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 힐 샤프트 구조와 제로토크 기술을 결합한 오디세이 ‘S2S(스퀘어 2 스퀘어) 트라이 핫 SB(싱글 벤드)’ 퍼터를 국내 공식 출시한다고 23일 밝혔다.

S2S 트라이 핫 SB 퍼터는 기존 센터 샤프트 기반의 제로토크 퍼터에 부담을 느끼는 골퍼들을 위해 익숙한 힐 샤프트 구조에서 제로토크의 안정성과 일관성을 구현한 것이 특징이다. 힐 샤프트 특유의 자연스러운 셋업과 시각적 편안함을 유지하면서도 핵심 퍼포먼스를 동시에 제공한다.

이번 모델에는 샤프트를 힐 쪽에 배치하면서도 제로토크 성능을 유지하도록 싱글 벤드(Single Bend) 구조가 적용됐다.

S2S 트라이 핫 SB 퍼터에는 오디세이의 트라이 핫 멀티 소재 구조가 적용됐다. 전체 무게의 80% 이상을 톱라인 아래에 집중시킴으로써 이상적인 무게중심(CG)과 높은 안정성을 구현했다. 이를 통해 스트로크 시 헤드의 불필요한 움직임을 억제하고, 일관된 퍼팅을 가능하게 한다.

S2S 트라이 핫 SB 퍼터는 로시(Rossie), #7, 제일버드(Jailbird), #7 크루저(#7 Cruiser) 등 총 4가지 말렛형 모델로 구성된다. 33인치부터 35인치까지의 표준 길이와 함께 38인치 크루저 옵션을 제공하며, 크루저 모델에는 SL140 샤프트와 오버사이즈 그립을 적용했다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “S2S 트라이 핫 SB 퍼터는 힐 샤프트의 편안함과 제로토크 퍼터의 안정성을 동시에 구현한 모델”이라며 “센터 샤프트에 부담을 느끼는 골퍼들에게 새로운 선택지를 제시하고, 보다 일관된 퍼팅 퍼포먼스를 제공할 것”이라고 말했다.