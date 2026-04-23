중동전쟁發 고유가·공급망 불안 대응 금융·외환시장 안정 및 원화 국제화 추진 AI·녹색전환 등 구조개혁도 협력 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 신현송 한국은행 총재가 첫 회동을 갖고 대외 불확실성 확대에 대응해 재정·통화정책 간 공조를 강화하기로 했다. 중동전쟁 여파로 고유가와 공급망 불안이 이어지는 상황에서 정책 간 ‘엇박자’를 최소화하겠다는 취지다.

23일 재정경제부에 따르면 구 부총리와 신 총재는 이날 오전 서울 은행회관에서 조찬 회동을 갖고 최근 경제 상황과 정책 대응 방향을 논의했다. 이번 만남은 신 총재 취임(4월 21일) 이후 이틀 만에 이뤄진 첫 공식 회동이다.

양측은 최근 중동전쟁 장기화에 따른 고유가, 글로벌 공급망 불안 등으로 경기 하방 압력과 물가 상승 위험이 동시에 커지고 있다는 데 인식을 같이했다. 이에 따라 경제 상황을 면밀히 점검하면서 재정정책과 통화정책을 조화롭게 운용해 나가기로 했다.

금융·외환시장 안정에도 공동 대응하기로 했다.

변동성이 확대된 시장 상황에 대응해 기존 협력 채널을 강화하는 한편, 외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축 등 원화 국제화 정책도 함께 추진한다는 방침이다.

중장기 과제인 구조개혁에서도 공조를 확대한다.

재경부와 한은은 성장잠재력 확충과 양극화 해소 필요성에 공감하고, 인공지능(AI)·녹색전환 등 신성장 분야 정책 방향에 대해서도 의견을 교환했다. 특히 구 부총리는 한국은행에 구조개혁 분야에 대한 심층 분석과 정책 제언을 요청했고, 신 총재도 적극 협력 의사를 밝혔다.

양 기관은 앞으로 시장상황점검회의 등 기존 협의체를 통해 긴밀한 소통을 이어가는 한편, 필요 시 수시로 만나 정책 공조를 강화해 나가기로 했다.