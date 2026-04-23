포용금융·사회공헌으로 긍정 영향 청년, 중소기업·소상공인 등 3481억 금융사기 예방 등 생활안전서 3490억

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 포용금융과 사회공헌 활동을 통해 올해 1분기 총 8286억원의 사회적 가치를 창출했다고 23일 밝혔다.

KB금융은 고객, 주주·투자자, 지역사회 등 다양한 이해관계자와의 소통을 위해 금융·비금융 부문의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영활동을 통해 사회에 미친 긍정적 영향을 화폐가치로 산출한 사회적 가치 성과를 공개하고 있다.

올해 1분기 측정 결과 ▷청년, 중소기업·소상공인, 지역균형발전 분야에서 3481억원 ▷국민 생활안전 분야에서 3490억원의 사회적 가치가 창출된 것으로 나타났다.

이는 금융 본연의 역할을 통해 국민 생활 안정과 기업의 지속가능한 성장을 지원하고 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 필요한 인프라를 확충한 결과라고 KB금융은 설명했다.

KB금융 관계자는 “체계적인 사회적 가치 측정을 바탕으로 기업의 활동이 사회 곳곳에 고르게 전달되도록 노력하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 사회환원을 통해 국민 모두와 함께 성장하는 금융의 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 말했다.