생산·유통·선박연료 사용 밸류체인 상업화 수입한 암모니아를 암모니아 추진선에 주입 해수부·울산지방해양수산청 등도 성과 지원

[헤럴드경제=고은결 기자] 롯데정밀화학은 세계 최초로 암모니아 선박연료를 상업화했다고 23일 밝혔다. 재생에너지를 수소·암모니아로 전환해 선박연료로 사용하는 공급체계 전체를 상업화한 첫 사례다.

롯데정밀화학은 지난 3월 엔비전(Envision)이 내몽골에서 100% 재생에너지로 만든 그린 암모니아를 세계 최초로 국가 간 무역을 통해 수입한 바 있다.

롯데정밀화학은 이날 해당 그린 암모니아를 HD현대중공업이 건조한 세계 최초 암모니아 추진선에 선박 연료로 주입했다. 그동안 연구 목적의 시연은 있었지만 상업적인 공급은 이번이 처음이다.

최근 해운사들은 국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 달성 목표에 따라 무탄소 연료를 사용하는 암모니아 추진선을 잇따라 발주하고 있다.

이번 성과를 위해 해양수산부와 산하 울산지방해양수산청, 울산항만공사, 한국선급은 ▷친환경 선박연료 공급 실증사업 ▷암모니아 선박연료공급업 등록 ▷자체안전관리계획서 승인업무 가이드라인 ▷안전성 평가를 통한 안전기준 제시 등을 지원했다.

롯데정밀화학은 울산항에 인접한 아시아 최대 암모니아 터미널 인프라를 바탕으로, 지난해 국내 최초로 암모니아 선박연료공급업 등록을 마쳤다.

울산시는 수소에너지 선도도시로서 국내 최대의 수소 생산·사용 설비를 보유하고 있으며, 지난해 5월 울산 암모니아 벙커링 규제자유특구로 지정되며 관련 산업을 육성 중이다.

한편 롯데정밀화학은 글로벌 청정 암모니아 공급망 구축을 위해 다양한 지역의 기업 및 기관과 협력 중이다. 이를 통해 다채널 판매 플랫폼을 구축하고 ‘아시아 1위 청정 암모니아 허브’로 도약한다는 계획이다.

정승원 롯데정밀화학 대표는 “세계 최초 암모니아 선박연료 상업화는 기후위기 시대 글로벌 무탄소 에너지 공급망을 현실화했다는 인류사적 의미를 가진다”며 “정부와 기관, 기업들이 함께 이뤄낸 성과이며 수소 경제 전체에 희망적인 선례가 되길 바란다”고 말했다.