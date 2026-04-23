7년간 IT 관리…엑스젠틱와이어 NPO 도입 에이전틱 AI로 금융 인프라 효율성·안정성↑

[헤럴드경제=차민주 기자] SK AX는 대신증권에 에이전틱 인공지능(AI) 기반 운영 서비스인 ‘엑스젠틱와이어(AXgenticWire) NPO’를 제공해 금융 인프라를 혁신한다고 23일 밝혔다.

SK AX는 향후 7년간 대신증권의 정보기술(IT) 운영 전반을 통합 관리할 예정이다. 대신증권의 서버, 저장소, 네트워크 등 인프라 운영과 유지 관리를 수행하고, 운영 체계를 에이전틱 AI로 전환하는 것이 골자다. 특히 엑스젠틱와이어 NPO를 단계적으로 도입해 금융 인프라의 운영 안정성을 높일 계획이다.

대신증권은 리테일·자산관리(WM)·기업금융(IB) 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 종합 금융투자회사다. 이 회사는 이번 SK AX와의 협업을 통해 거래와 인증 과정에서 중단 없는 전자금융 운영 체계를 구현하고, IT 운영 방식과 비용 구조를 최적화할 것으로 기대하고 있다.

SK AX는 엑스젠틱와이어 NPO를 통해 금융 업계의 장애 대응을 지원하겠다고 설명했다. 에이전틱 AI가 작업 환경을 통합 관리해, 문제 상황을 선제적으로 탐지·분석·판단하고 조치까지 완료하는 것이 핵심이다. 이로써 휴먼 에러를 방지하고 운영 리스크를 차단할 수 있단 방침이다.

대신증권은 모니터링·백업·장애 및 상황관리 AI 에이전트를 시범 적용한 후, 적용 범위를 성능·용량·가용·보안 에이전트 등으로 확대할 계획이다. 모든 AI 에이전트는 노코드(No-Code) 기반으로 제작 가능하다. 또 인프라 운영 전반에 에이전틱 AI 중심의 운영 체계와 통합 지능형 모니터링 환경을 구축한다.

홍종국 대신증권 IT부문장은 “SK AX와의 협업을 통해 에이전틱AI 기반 IT 운영 체계를 도입하고, 장애 대응을 넘어 사전 예방 중심의 금융 인프라를 구축해 나갈 것”이라며 “운영 효율성과 서비스 신뢰도를 획기적으로 제고하고, 대신증권의 디지털 금융 경쟁력을 한층 강화할 것”이라고 말했다.

김용신 SK AX 클라우드사업본부장은 “금융 서비스는 단 한 번의 장애도 허용하면 안 되는 영역”이라며 “에이전틱AI 기반 엑스젠틱와이어 NPO 운영 체계를 통해 장애 발생 등 리스크를 사전 차단하고 디지털 금융 경쟁력을 지속해서 강화할 예정”이라고 말했다.