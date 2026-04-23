[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 대구시가 실시한‘2025년 지방세정 종합평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 평가는 대구시 9개 구·군을 대상으로 지난해 지방세 세수 실적과 세정 운영 전반을 종합적으로 분석해 이뤄졌다.

평가는 세수 실적과 세정 운영 두 분야로 진행됐다. 세수 실적 분야에서는 지방세 과징, 체납액 정리, 세외수입 징수 등을, 세정 운영 분야에서는 구제업무, 납세 편의 시책, 세정 홍보, 제도 개선 등 다양한 지표를 반영했다.

달서구는 모바일 전자고지 도입 등 구민 맞춤형 납세 서비스를 확대하고 다양한 매체를 활용한 적극적인 세정 홍보로 납세 편의를 높인 점이 좋은 평가를 받았다.

특히 지방세뿐 아니라 세외수입 징수 부문에서도 우수한 성과를 거두며 전반적인 세정 운영 역량을 인정받았다.

이는 행정안전부 주관 전국 평가에서 최우수 성적을 거둔 데 이어, 광역시 단위 평가에서도 성과를 이어간 것으로 의미를 더한다.

이태훈 대구 달서구청장은 “이번 성과는 어려운 경제 여건 속에서도 성실히 납세 의무를 이행해 주신 구민과 직원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 공정하고 투명한 세무 행정을 바탕으로 구민이 체감할 수 있는 납세 편의 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.