[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란의 제2차 종전 협상과 관련해, 이르면 오는 24일(현지시간) ‘좋은 소식’이 있을 수 있다고 말했다.

미 일간 뉴욕포스트는 22일(현지시간) 파키스탄 소식통을 인용, 향후 ‘36∼72시간 내’에 미국과 이란의 추가 회담이 가능할 것으로 보인다고 보도했다. 뉴욕포스트는 이 같은 가능성을 트럼프 대통령에게도 물었고, 트럼프 대통령은 문자로 “가능하다! DJT(트럼프 대통령 이니셜) 대통령”이라고 답했다고 전했다.

트럼프 대통령이 이란 지도부가 ‘통일된 제안’을 내놓고, 어떤 식으로건 논의가 끝날 때까지 휴전을 연장하겠다고 발표한 지 하루 만에 나온 소식이다.

트럼프 대통령의 발표 이후 파키스탄은 이란과 외교 채널을 지속적으로 가동해왔고, 추가 회담 시점(36∼72시간 내)은 이러한 중재 노력에 대한 평가를 바탕으로 나온 것이라는게 파키스탄 측 전언이다.

이 소식통은 “수위가 높아진 수사에도 휴전이 유지되고 있는 것은 양측 모두 긍정적인 의지를 갖고 있음을 보여준다”며 “(현재) 어느 쪽에서도 군사적 긴장 고조는 없다”고 설명했다.