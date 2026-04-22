美 ‘외교·안보 협의’까지 문제제기 관측도 브런슨 “전작권, 정치가 조건 앞질러선 안돼” 전문가 “중동전쟁 이후 한미관계 리셋 가능”

[헤럴드경제=윤호·문혜현 기자] 중동 전쟁이 장기화되는 가운데 한미동맹 사이에 잇따라 잡음이 불거지고 있다. 미국 측은 정동영 통일부 장관의 북한 구성 소재 핵시설 언급을 문제 삼아 일부 대북정보 제공을 중단한데 이어 김범석 쿠팡Inc 의장의 법적 안전을 요구하고 있다.

특히 미측에서 김 의장 신변이 보장되지 않을 경우 한미 간 고위급 외교·안보 협의 진행이 어렵다는 입장을 전달했다는 관측까지 나오면서 한미관계에 경고등이 켜진 것 아니냐는 우려마저 제기된다.

한미 전시작전통제권 전환을 둘러싸고도 미묘한 기류가 감지된다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에 출석해 전작권 전환과 관련 “정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안된다”며 “조건에 집중해야 미국이 더 안전해지고 한국이 더 안전해진다”고 말했다.

브런슨 사령관은 이전에도 공개적으로 전작권 전환 일정을 맞추려고 조건을 간과해서는 안된다는 입장을 밝혀왔는데, 이번엔 ‘정치적 편의주의’라는 표현을 동원해가며 수위를 높인 것으로 해석된다.

이를 둘러싸고 미국이 오랜 기간 쌓아온 불만을 한꺼번에 터뜨린 것이란 분석도 나온다. 비무장지대(DMZ) 출입 승인 권한 논란과 한미 연합군사훈련 축소 문제 등 미국이 민감해하는 사안이 누적된 결과라는 것이다.

국민의힘 국방위원들은 22일 국방부가 브런슨 사령관이 정 장관의 발언에 대해 안규백 국방부 장관에게 항의했다는 지적을 부인한 것을 두고 “핵심은 주한미군사령관이 국방부에 찾아갔는지 여부”라며 “정 장관 발언 이후에 주한미군사령관이 안 장관을 찾아왔던 일이 있느냐, 없느냐” 따져 묻기도 했다.

이런 가운데 작년 미국의 민감국가 리스트 지정 때처럼 외교적 봉합이 필요하다는 제언이 뒤따른다.

봉영식 연세대 국제대학원 객원교수는 “결국 중동 전쟁 이후 한미관계 전반적인 리셋 차원에서 다뤄질 수 있다”며 “한미가 테이블에 (지금까지 나온 의제들을) 올려놓고 일괄타결식으로 하지 않을까 생각된다”고 말했다.

봉 교수는 이어 “미국에서 이제 한번쯤 ‘경고’(warning)를 줄 때가 돼서 한 것”이라며 “정부는 국내 정치적인 맥락을 살리면서도 미국과 큰 틀에서의 협력 의사를 확인하는 행보를 보여줘야 한다”고 제언했다.