[헤럴드경제=조용직 기자] 테일러메이드가 더욱 선명해진 정렬 기술과 향상된 퍼포먼스를 담은 2026 투어 리스폰스 스트라이프(TOUR RESPONSE STRIPE) 골프볼을 22일 공개했다.

2026 투어 리스폰스 스트라이프 볼은 높은 시인성의 네온 잉크와 360° 클리어패스 얼라인먼트(360° ClearPath Alignment)를 적용했다. 이를 통해 골퍼가 보다 직관적으로 자신감 있게 어드레스할 수 있도록 설계됐다.

또한 새롭게 적용된 마이크로 코팅 기술은 볼 표면을 더욱 정밀하고 균일하게 덮어준다. 이를 통해 안정적인 탄도와 방향성, 비거리를 제공하며, 딤플의 공기역학적 성능을 극대화해 샷의 일관성을 높여준다. 이 기술은 TP5와 TP5x에도 적용됐다.

마이크로 코팅 외에도, 투어 리스폰스 골프볼에는 오랫동안 신뢰를 받아온 핵심 기술이 그대로 적용됐다. 100% 캐스트 우레탄 커버는 웨지 그루브와의 접촉 면적을 넓혀 그린 주변에서 보다 정교한 컨트롤과 향상된 스핀 성능을 제공한다.

화이트, 옐로우, 블루 세 가지 단일 컬러 스트라이프와 다양한 컬러 스트라이프를 담은 멀티팩으로 함께 출시된다. 또한 USA 버전은 5월 초 출시될 예정이다.