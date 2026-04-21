[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 21일 시청 산격청사에서 국내 뮤지컬 산업을 이끄는 핵심 인사들과 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 20주년 성과 등 뮤지컬계 동향과 현안을 공유했다.

이 자리에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯해 이종규 ㈔한국뮤지컬협회 이사장, 이장우 세계문화산업포럼 의장, 배성혁 DIMF 집행위원장, 원종원 뮤지컬평론가, 성기윤 뮤지컬배우 등이 참석했다.

이들은 지난 20년간 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)의 성과를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 뮤지컬 전용 극장이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

이를 위해 옛 경북도청 후적지에 추진 중인 국립뮤지컬콤플렉스가 조속히 건립돼야 한다고 공감대를 형성했다.

이종규 ㈔한국뮤지컬협회 이사장은 “대구국제뮤지컬페스티벌의 성공을 바탕으로 뮤지컬의 마켓 기능과 국제교류 기능을 강화할 수 있는 국립뮤지컬콤플렉스 건립이 시급하다”고 말했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “K-뮤지컬의 글로벌 진출을 앞당길 국립뮤지컬콤플렉스 조성과 오는 6월 DIMF 20주년 행사의 성공적인 개최에 힘을 보태주시길 당부드린다”고 말했다.