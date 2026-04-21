[헤럴드경제=김병진 기자]더불어민주당 오중기 경북지사 후보가 21일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 인구 소멸 위기를 “정치가 아닌 생존의 문제”로 규정하며 도민과 국민의 지지를 호소했다.

이날 오 후보는 “경북의 최후 마지노선이었던 인구 250만명 선이 처참하게 붕괴됐다”며 “언론은 2033년에나 붕괴될 것이라 했지만 현실은 무려 7년이나 앞당겨진 2026년에 무너졌다. 이는 단순한 예측 실패가 아니라 도민을 기만한 결과”라고 일갈했다.

특히 “13명의 국민의힘 국회의원은 중앙의 눈치만 보며 거수기 노릇을 했고 도지사는 권력욕에 사로잡혀 ‘대권 놀음’에 빠져 있었다”며 “30년간 이어진 독점 권력이 결국 경북을 소멸의 벼랑 끝으로 몰아넣었다”고 비판했다.

이어 “막대기만 꽂아도 당선된다는 오만함이 경북을 몰락시켰다“며 ”도민의 체념이 지금의 경북을 만들었다. 이번에도 침묵한다면 경북의 몰락은 결코 멈추지 않을 것”이라며 “14대 1의 기울어진 싸움 속에서 도민들의 도움이 절실하다”고 지지를 호소했다.

오중기 경북지사 후보는 그러면서 이를 해결하기 위해 “이재명 정부의 국민 삶을 최우선에 두는 실용주의 민생 철학으로 경북의 판을 완전히 뒤집겠다. 경북도민의 먹고사는 문제에 정치적 목숨을 걸겠다“며 ”죽어가는 경북의 숨통을 다시 틔울 수 있도록 국민 여러분이 매서운 회초리를 들어달라“고 강조했다.