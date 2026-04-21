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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 2차 종전 협상을 앞두고 이란의 휴전 위반을 주장하며 압박 수위를 높였다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “이란은 휴전을 여러 차례 위반했다!”는 글을 게시했다.

다만 구체적인 위반 근거나 이에 따른 대응 방안은 밝히지 않았다.

미국과 이란은 22일까지 2주간 휴전에 합의한 상태지만, 호르무즈 해협을 중심으로 군사적 긴장은 이어지고 있다.

미국은 이란 경제를 압박하기 위한 해상봉쇄를 시작한 뒤 이란을 오가는 선박을 통제하며 화물선 한 척을 나포했다.

이란은 휴전 기간에 호르무즈 해협을 잠시 개방했다가 다시 통제에 들어갔고 인도 국적 유조선 등에 공격을 가했다.

미국과 이란은 휴전 시한을 앞둔 22일 파키스탄 이슬라마바드에서 2차 종전 협상을 시도한다.

J.D. 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단은 이날 오전 파키스탄으로 향할 예정이다.

이란도 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 협상단을 파견할 것으로 관측된다.