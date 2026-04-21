조국혁신당 정철원 담양군수 후보가 21일 12시경 담양군 월산면 화방리에서 발생한 차량전복 교통사고 현장을 목격하고 구호 활동에 나섰다.
조국혁신당 정철원 담양군수 후보가 21일 12시경 담양군 월산면 화방리에서 발생한 차량전복 교통사고 현장을 목격하고 구호 활동에 나섰다.

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 조국혁신당 정철원 담양군수 후보가 21일 12시경 담양군 월산면 화방리에서 발생한 차량전복 교통사고 현장을 목격하고 구호 활동에 나섰다.

정 후보는 승용차와 화물차가 충돌해 차량 1대가 전복된 아찔한 사고 현장을 목격했다. 후보 일행은 현장을 발견하자마자 즉시 차량을 멈추고 현장으로 뛰어들었다. 가장 먼저 119 소방서와 경찰에 사고 신고 확인 뒤 전복된 차량 내부와 주변에 있던 부상자 상태를 확인하며 안심시키는 등 긴급 구호 활동을 펼쳤다.

현장에 도착한 담양소방서 대원들을 도와 부상자들을 안전하게 구급차로 이송하는 과정을 지원하고 직접 교통 수신호를 하며 현장 교통 정리에 나섰다.

경찰과 소방 장비가 원활하게 진입할 수 있도록 돕고, 2차 추돌 사고를 예방하기 위해 자처한 ‘교통신호수’ 역할은 현장 수습 시간을 단축하는데 기여했다.

사고 수습을 마친 정 후보는 “사고 현장을 목격하고 몸이 먼저 움직였다. 큰 인명 피해로 이어지지 않아 천만다행” 이라며 “군민의 생명과 안전을 지키는 일은 그 어떤 정치적 활동보다 앞선 최우선의 가치이며, 현장에서 함께 힘을 모아준 소방관과 경찰관분들의 노고에 감사드린다”고 밝혔다.


sij@heraldcorp.com