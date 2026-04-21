연간 약 10만TEU 신규물량 창출

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 세계 3위의 다국적 선사가 광양항을 기항하게 된다.

여수광양항만공사는 21일 광양항 컨테이너부두에서 신규 컨테이너 정기선 서비스를 유치하고 기념행사를 가졌다.

이번 신규 서비스는 씨엠에이씨지엠(CMA CGM, 프랑스 국적) 선사의 ‘PEARL AS1 팬듈럼 서비스’로 아시아와 북미를 시계추처럼 오가는 장거리 핵심 노선으로 8000TEU급 선박이 매주 1회 광양항에 기항할 예정이다.

TEU(Twenty-foot equivalent unit)는 20피트 길이의 컨테이너 1개를 기준으로 한 단위이다.

이날 행사는 신규 서비스의 라 스칼라호(LA SCALA호) 첫 기항에 맞춰 시행되었으며, CMA CGM코리아㈜ 대표, 한국국제터미널 대표와 항만공사 임직원 등이 참석하여 감사 인사와 기념패 등을 선장 및 선원들에게 전달했다.

광양항만공사는 그 동안 광양항 이용 화주들의 불편 사항인 정기선 항차 수 및 원양 서비스 부족 문제 등에 대응하기 위해 CMA CGM 아태지사(싱가포르)를 대상으로 타깃 마케팅을 추진해 왔다.

이번 정기선 서비스 유치를 통해 항만 연결성이 한층 강화되고 광양항 물동량이 연간 10만TEU 가량 늘어날 전망이어서 광양항 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.

이번 신규 서비스의 상세 기항지 정보는 ▲광양–▲(중국)청도–상해–닝보–셔코우–▲(싱가포르)싱가포르–▲(인도)나바쉐바–문드라–▲(파키스탄)카라치–▲(스리랑카)콜롬보–▲(싱가포르)싱가포르–▲(베트남)하이퐁–▲(중국)샤먼–난샤–얀티안–▲(미국)LA–▲광양순이다.

최관호 여수광양항만공사 사장은 “세계적인 해운기업 CMA CGM이 핵심 거점으로 광양항을 선택했다는 것은 광양항이 더 이상 지역의 항만이 아니라 글로벌 공급망을 연결하는 핵심 거점 항만으로 자리매김했음을 의미한다”고 강조했다.