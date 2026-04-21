삼성 파운드리와 협력 논의할 듯 SK하이닉스와 메모리 수급 논의 예상 LG전자와 피지컬 AI 협력 모색 전망

[헤럴드경제=박지영 기자] 크리스티아노 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO)가 방한해 국내 주요 전자·반도체 기업 경영진과 연쇄 회동에 나선다. 반도체와 인공지능(AI)을 축으로 한 협력 확대가 핵심 의제로 꼽힌다.

21일 업계에 따르면 아몬 CEO는 삼성전자 파운드리사업부를 포함한 주요 경영진과 만나 차세대 모바일 칩 생산 방안을 논의할 전망이다. 특히 퀄컴의 차기 애플리케이션 프로세서(AP) ‘스냅드래곤 8 엘리트2’를 삼성전자의 2나노 공정에서 위탁 생산하는 방안이 테이블에 오를 것으로 알려졌다.

앞서 아몬 CEO는 지난 1월 CES 2026에서 “삼성전자와 2나노 공정 활용 위탁생산 논의를 시작했다”며 설계작업이 끝난 상태라고 밝힌 바 있다.

아몬 CEO는 SK하이닉스 경영진과도 만나 메모리 수급 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 퀄컴은 스마트폰 AP를 넘어 차량용 반도체와 온디바이스 AI, 데이터센터 AI 추론 영역까지 사업 포트폴리오를 확장하고 있다.

이 때문에 HBM(고대역폭메모리)을 비롯한 소캠(SOCAMM), LPDDR(저전력 더블데이터레이트) 등 다양한 메모리 제품군을 중심으로 공급 협력을 논의할 것으로 보인다.

이날 오후에는 류재철 LG전자 사장과도 비공개 회동을 갖는다. 퀄컴이 미래 성장축으로 삼고 있는 ‘피지컬 AI’ 분야에서 협력 방안을 모색할 것으로 예상된다.

양사는 과거 LG전자 모바일사업부(MC사업본부)를 중심으로 협력 관계를 구축한 바 있으며, 현재는 오디오 제품과 전장 사업 등으로 협력 범위를 확대해 나가고 있다.

아몬 CEO는 2024년 7월에도 한국을 방문해 LG전자와 AI 협력 논의 방안을 논의하기도 했다.