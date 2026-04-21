[헤럴드경제=정석준 기자] 경기도에 지역구를 둔 국민의힘 의원들이 6·3 지방선거 대비를 위한 자체 선거대책위원회를 발족한다.

김선교(경기 여주·양평)·김성원(경기 동두천·양주·연천을)·김용태(경기 포천·가평)·김은혜(경기 성남분당을)·송석준(경기 이천)·안철수 (경기 성남분당갑) 의원 등 6명은 21일 국회에서 기자회견을 열어 “경기도를 잃으면 수도권을 잃는다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “지금 경기도 선거는 유례없는 위기”라며 “더불어민주당은 이미 후보를 확정하고 경기도 전역을 누비고 있는데 우리는 후보조차 결정하지 못했다”고 말했다. 국민의힘 경기지사 최종 후보는 양향자·이성배·조광한·함진규 등 예비후보 4명의 경선을 통해 다음 달 2일 발표된다.

이들은 “수도권이 무너지면 우리 당은 국민을 위한 건강한 견제 역할조차 할 수 없게 된다”며 “자체 선대위 발족을 통해 현장을 지키는 저희가 직접 엔진을 돌리겠다. 위기 상황에서 경기도가 먼저 움직여 수도권 승리의 전초 기지가 되겠다”고 덧붙였다.

또 “지역 공약은 현장을 아는 저희가 직접 만들고 책임지겠다”며 “1기 신도시 재건축, GTX 완성, 반도체 클러스터 지원, 경기 북부 균형발전 등 도민의 삶을 바꾸는 핵심 과제를 중심으로 정면승부하겠다”고 강조했다.

이들은 “경기도 내 공천이 완료되는 즉시 광역과 기초를 아우르는 통합 선거 전략을 가동해서 한 표 한 표 발로 뛰며 되찾겠다”며 “경기도에서, 수도권에서 저희가 살아있는 야당으로서 제 역할을 다할 수 있도록 한 번만 더 기회를 달라”고 말했다.